フェルナンデスは個人として広く称賛されても、常にチームメイトの重要性を強調してきた。マンチェスター・ユナイテッドで327試合106得点を挙げるミッドフィルダーは、「決定力のあるフィニッシャーがいなければ、プレイメーカーは無意味だ」と語る。ノッティンガム・フォレスト戦で20アシスト目を記録した後、彼は次のように語った。「「自分の反応より、彼らの喜びを見られて感謝している。ブライアン［ムベウモ］にゴールを祝ってほしかった。サッカーでは得点が最も大切だから、自分を主役にしたくなかった。すべての功績はブライアンにある。彼がネットを揺らさなければ、僕の記録もなかった。こうした記録は、チームメイトが自分と同じように正しいプレーをしてくれた時に初めて生まれるものだ。」