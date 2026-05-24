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マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、ブルーノ・フェルナンデスは、ティエリ・アンリとケヴィン・デ・ブライネを抜いてプレミアリーグのアシスト記録を単独トップとし、個人としても素晴らしいシーズンを終えた。
サウス・コーストで歴史を刻む
フェルナンデスは日曜日のブライトン戦で通算21アシスト目を記録した。 2020年1月、スポルティングから6500万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドに移籍した司令塔は、得意のコーナーキックを供給し、パトリック・ドルグのヘディング先制点をアシストした。この記録で、今シーズンまで20アシストで並んでいたアンリとデ・ブライネを抜き、自身も8得点をマーク。土曜にはプレミアリーグのシーズン最優秀選手にも選ばれた。
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キャプテンにとって誇らしい瞬間
節目の前にフェルナンデスは対戦相手の実力を称えた。スカイ・スポーツの取材では「ケビンやティエリは、プレミアリーグが長い間見てきた最高選手だ。 この記録のカテゴリーだけでも彼らの名前に並べることをとても誇りに思います」
称賛をチームメイトに譲る
フェルナンデスは個人として広く称賛されても、常にチームメイトの重要性を強調してきた。マンチェスター・ユナイテッドで327試合106得点を挙げるミッドフィルダーは、「決定力のあるフィニッシャーがいなければ、プレイメーカーは無意味だ」と語る。ノッティンガム・フォレスト戦で20アシスト目を記録した後、彼は次のように語った。「「自分の反応より、彼らの喜びを見られて感謝している。ブライアン［ムベウモ］にゴールを祝ってほしかった。サッカーでは得点が最も大切だから、自分を主役にしたくなかった。すべての功績はブライアンにある。彼がネットを揺らさなければ、僕の記録もなかった。こうした記録は、チームメイトが自分と同じように正しいプレーをしてくれた時に初めて生まれるものだ。」
- AFP
記録を更新したこの選手は、今後どうなるのだろうか？
歴史に名を残したフェルナンデスは、今後はポルトガル代表としてのワールドカップに全力を注ぐ。マンチェスター・ユナイテッドとの契約は2027年6月30日までであり、キャプテンとしてクラブの将来にも不可欠だ。高額な契約延長が報じられている。