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マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、ブルーノ・フェルナンデスとマンチェスター・シティのストライカー、カディジャ・ショーがFWA年間最優秀選手賞に選ばれた。
レッド・デビルズとシティゼンズが勝利した。
フェルナンデスは8ゴール19アシストを記録し、2010年のウェイン・ルーニー以来初めてマンチェスター・ユナイテッドから男子部門受賞者となった。ユナイテッドのチャンピオンズリーグ復帰に貢献し、デクラン・ライスやアーリング・ハーランドを抑えてトップに立った。 一方、ショーはリーグ19得点を挙げ、シティを10年ぶりのWSL制覇に導き、女子年間最優秀選手に選ばれた。
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伝説的なベンチマークを追いかけて
FWAの表彰は、両選手が歴史的な記録に迫った今シーズンを象徴する。31歳のフェルナンデスは、アンリとデ・ブライネが持つプレミアリーグシーズン最多アシスト記録20本にあと1本に迫っている。 女子部門ではショーがアレッシア・ルッソとローレン・ジェームズを抑え、サム・カーとフラン・カービーに続き同賞2度目の受賞を果たした。
ブルーノがエリートステータスを獲得、ショーは移籍へ
この栄誉を獲得したフェルナンデスは、クリスティアーノ・ロナウド、エリック・カントナ、ジョージ・ベスト、サー・ボビー・チャールトンといったマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドが名を連ねる輝かしいリストに加わった。彼の存在が、今シーズンのクラブ復活の原動力となっている。
一方、シティの優勝に貢献したショーは今夏契約満了で退団の見込み。133試合110得点を挙げた彼女はチェルシーや米クラブから注目されている。
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記録への挑戦と移籍騒動
フェルナンデスは残り3試合でアシスト記録の単独更新とユナイテッドの最終順位確立を狙う。ショーは今夏のジョイ・スタジアム退団が予想される中、3年連続WSLゴールデンブーツ獲得が目標だ。国内移籍か高年俸のアメリカ移籍かが移籍市場の話題をさらうだろう。一方、マンチェスターの両クラブは来季へチーム再構築の過渡期にある。