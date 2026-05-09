この栄誉を獲得したフェルナンデスは、クリスティアーノ・ロナウド、エリック・カントナ、ジョージ・ベスト、サー・ボビー・チャールトンといったマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドが名を連ねる輝かしいリストに加わった。彼の存在が、今シーズンのクラブ復活の原動力となっている。

一方、シティの優勝に貢献したショーは今夏契約満了で退団の見込み。133試合110得点を挙げた彼女はチェルシーや米クラブから注目されている。