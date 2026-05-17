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マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、ブルーノ・フェルナンデスが今季プレミアリーグで20アシスト目を記録し、ティエリ・アンリとケヴィン・デ・ブライネの記録に並んだ。
エリートクラブへの加入
このポルトガル代表はシーズンを通じてチーム攻撃の要となり、アシストを20に伸ばした。この数字は2002-03シーズンのティエリ・アンリ（アーセナル）と2019-20シーズンのケヴィン・デ・ブライネ（マンチェスター・シティ）に並ぶ記録だ。
フェルナンデスはデクラン・ライスらを抑えFWA年間最優秀選手賞も獲得。その創造性はユナイテッド戦術の要であり、彼はイングランドサッカー史に名を残す名プレイメーカーへと躍り出た。
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マイルストーンを追いかけて
フェルナンデスは着実に20アシストに達した。最近、メスト・エジルを抜き1シーズンアシスト数3位に浮上。ノッティンガム・フォレスト戦では右サイドからムベウモへピンポイントクロスを送り20アシスト目を記録し、2002-03シーズンのアンリと2019-20シーズンのデ・ブライネに並んだ。
マンチェスター・ユナイテッドがブレントフォードに2-1で勝った試合ではベンジャミン・セスコへのアシストで19個目としたが、リヴァプール戦ではアシストが認められず記録達成は持ち越しとなっていた。
フェルナンデスは、その記録が「頭から離れない」と認めた。
リヴァプール戦前、フェルナンデスは記録を意識していると認めた。「もちろん頭にあります。嘘はつきません」とスカイ・スポーツのインタビューで元マンチェスター・ユナイテッドDFネヴィルに語った。彼の正直な言葉は、リーグ屈指のプレイメーカーに名を連ねる重要性を示している。
「最初は気にしてなかったけど、今は彼ら（アンリとデ・ブライネ）にあと1点差だから、考えるよ」 「ケビン（デ・ブライネ）やティエリ（アンリ）の名前が挙がるから、自然と意識する。彼らはプレミアリーグ史上最高の選手たちだ。その名前と肩を並べるチャンスがあるのは光栄で、誇りに思う」
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ジェラードとユナイテッドの節目の記録
通算記録に加え、フェルナンデスはセットプレーでプレミアリーグ10アシストを達成し、新たなマイルストーンが目前に迫っている。 この分野の記録は2013-14シーズンに11アシストをマークしたスティーブン・ジェラードが持つ。フェルナンデスは現在、ムジー・イゼットと並んで2位タイ。残り90分で1アシストすればジェラードに並び、2アシストすれば抜き去る。
彼の今シーズン初アシストは10月19日アンフィールドでのハリー・マグワイアへのもので、そこからわずか数か月でこの数字に達したことは特筆に値する。また、ユナイテッドでの通算アシストは102に達し、ライアン・ギグス（249）、ウェイン・ルーニー（127）、デビッド・ベッカム（115）に次ぐクラブ史上4人目の100アシスト達成者となった。