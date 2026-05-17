マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、ブルーノ・フェルナンデスが今季プレミアリーグで20アシスト目を記録し、ティエリ・アンリとケヴィン・デ・ブライネの記録に並んだ。

このポルトガル代表はシーズンを通じてチーム攻撃の要となり、アシストを20に伸ばした。この数字は2002-03シーズンのティエリ・アンリ（アーセナル）と2019-20シーズンのケヴィン・デ・ブライネ（マンチェスター・シティ）に並ぶ記録だ。

フェルナンデスはデクラン・ライスらを抑えFWA年間最優秀選手賞も獲得。その創造性はユナイテッド戦術の要であり、彼はイングランドサッカー史に名を残す名プレイメーカーへと躍り出た。