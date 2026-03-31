マンチェスター・ユナイテッドのアイルランド遠征が混乱を招き、GAAチームは高級施設での合宿計画を断念せざるを得なくなった

1月にFAカップ3回戦で敗退し、欧州カップ戦への出場権を逃した上、カラバオカップでもグリムズビー・タウンに初戦で敗退したため、クラブはプレミアリーグのみに集中することになった。そのため、中東で温暖な気候の合宿を行うか、サウジアラビアで親善試合を行うものと見られていた。

しかし、ユナイテッドは代わりに、はるかに移動距離の短いアイルランドへの遠征を選択した。サウジアラビアでの高額な親善試合の開催は実現できなかった上、イスラエル、イラン、米国間の紛争が続いているため、プレミアリーグのクラブが冬や春によく訪れる人気地であるドバイへの遠征も現実的ではなくなった。

クラブは声明で次のように説明した。「マンチェスター・ユナイテッドは4月6日、ダブリンでの集中トレーニングキャンプのためアイルランド共和国へ渡航する。月曜日から木曜日までの4日間の滞在は、今シーズン残り7試合のプレミアリーグを控えたチームが一堂に会する機会となる。全員がシーズンを力強く締めくくり、素晴らしいサポーターの皆さんに喜びを届けたいと決意している。」