Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドのアイルランド遠征が混乱を招き、GAAチームは高級施設での合宿計画を断念せざるを得なくなった
ユナイテッドの合宿がゲーリック・フットボールチームの予定を狂わせた
しかし、このチームの遠征は、2024年にオール・アイルランド・カウンティ・フットボール選手権で優勝し、その1週間前に同じ会場であるキルデア州のカートン・ハウスで練習を行う予定だったアーマーにとって、大きな支障となった。『アイリッシュ・ニュース』によると、アーマーは金曜日の朝にカートン・ハウスに到着したが、ピッチがゲーリック・フットボール用ではなく、イングリッシュ・フットボール用にセットアップされていることに気づいたという。
彼らは午後の練習のためにピッチのライン引き直しを要請し、その間ランニング練習を行った。しかし、会場側からはピッチのライン引き直しはできないと告げられた。そこでアーマーは自分たちでラインを引き直すことを提案したが、この要請もカートン・ハウスによって拒否された。アーマーは苦渋の決断を下し、合宿を中止して2時間の道のりを経て帰路についた。
- Getty Images Sport
ユナイテッド、24日間の休養期間を最大限に活用
『アイリッシュ・ニュース』の報道によると、アーマーはディビジョン1のリーグ決勝進出を逃した後、数週間前からこの合宿を予約していたという。その結果、新シーズンの初戦を2週間後に控えた現在、合宿の予定を変更する余地がなくなってしまった。
ユナイテッドは、3月20日のボーンマス戦（プレミアリーグ最終戦）と4月16日のリーズ戦との間に24日間の間隔があるため、その期間を最大限に活用するためにアイルランドへ向かう。
ユナイテッドは、アイルランド遠征がチームの好調な終盤戦につながることを期待している
1月にFAカップ3回戦で敗退し、欧州カップ戦への出場権を逃した上、カラバオカップでもグリムズビー・タウンに初戦で敗退したため、クラブはプレミアリーグのみに集中することになった。そのため、中東で温暖な気候の合宿を行うか、サウジアラビアで親善試合を行うものと見られていた。
しかし、ユナイテッドは代わりに、はるかに移動距離の短いアイルランドへの遠征を選択した。サウジアラビアでの高額な親善試合の開催は実現できなかった上、イスラエル、イラン、米国間の紛争が続いているため、プレミアリーグのクラブが冬や春によく訪れる人気地であるドバイへの遠征も現実的ではなくなった。
クラブは声明で次のように説明した。「マンチェスター・ユナイテッドは4月6日、ダブリンでの集中トレーニングキャンプのためアイルランド共和国へ渡航する。月曜日から木曜日までの4日間の滞在は、今シーズン残り7試合のプレミアリーグを控えたチームが一堂に会する機会となる。全員がシーズンを力強く締めくくり、素晴らしいサポーターの皆さんに喜びを届けたいと決意している。」
- Getty Images Sport
キャリック監督の下での勝率70％
プレミアリーグの残り7試合を控えた現在、マンチェスター・ユナイテッドは3位につけており、4位のアストン・ヴィラに1ポイント、5位のリヴァプールに5ポイントの差をつけている。「レッドデビルズ」は、2023年以来となるチャンピオンズリーグ復帰を確実にするため、トップ4入りを目指しているが、5位でシーズンを終えたとしても、欧州最高峰の大会への復帰を果たす可能性は極めて高い。
イングランドリーグで20回の優勝を誇るマンチェスター・ユナイテッドは、1月にルーベン・アモリム監督が解任された時点で6位だったが、キャリック監督の下で7勝2分1敗の成績を収め、3位に浮上した。トーマス・トゥヘル監督がイングランド代表との新契約に署名し、ルイス・エンリケ監督もパリ・サンジェルマンでの指揮を継続する見通しとなったため、元ユナイテッドMFのキャリック監督が正式な監督に就任する最有力候補となっている。