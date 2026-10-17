Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドに2人復帰の朗報！キャリック、エランド・ロードでの激戦を前にデ・リフトとマズラウィを迎える
エランド・ロード遠征を控えるキャリックに、守備面で大きな朗報
マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、日曜日のリーズ・ユナイテッド戦に向け、ヌサイル・マズラウィとマタイス・デ・リフトの両選手を起用できると認めた。マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグでの重要な勝利を目指し、長年の宿敵が待つエランド・ロードへ乗り込む。
離脱していたマズラウィはチームの全体練習に復帰。一方、デ・リフトは厳しい数カ月を経て、引き続き試合に向けたコンディションを高めている。
キャリック監督は、守備の主力２人の復帰について、チームの守備の安定に向けた大きな前進だと語った。
- Action Plus
監督がデ・リフトの粘り強さとマズラウィの成長を称賛
試合を前にクラブメディアの取材に応じたキャリックは、デ・リフトがベンチに戻り、トップチームの活動に再合流したことを喜んだ。「マティはメンバーに戻ってきた。練習を重ね、日々が過ぎる中で……再びベンチ入りできたのは、彼にとって良い一歩だった」とキャリックは語った。
「少し辛抱して、試合に対応できる状態まで戻していく必要があるが、彼が戻ってきてくれたのは素晴らしい。ここ数カ月はつらい時期を乗り越えなければならなかった。よく頑張ったと思う」
マズラウィについては、「うまくいけば、ヌースも再びチームに加えられる。少し練習をこなしたので、チームの活動に戻ってくるだろう。それは良い一歩だ」と付け加えた。
カリック、若手ヘブンと節目を迎えたアマドを名指しで評価
キャリック監督は、アトレティコ・マドリー戦で右サイドバックとして落ち着いたプレーを見せた10代のDFエイデン・ヘヴンを絶賛するとともに、アマド・ディアロがまもなくクラブでの通算100試合出場を迎えることにも触れた。「エイデンは素晴らしい資質を持つ若い選手で、物おじしないところがある」とキャリック監督は語った。
「振る舞いもとてもしっかりしている。アトレティコとの厳しい試合では、若いDFでありながら本当に素晴らしいプレーをいくつも見せた」
アマドについては、監督はこう付け加えた。「数字を抜きにして考えられるのは、いつだっていいことだ。彼は真のチームプレーヤーで、チームへの貢献の仕方も実に多彩だ」
- AFP
マンチェスター・ユナイテッド、熱気渦巻くエランド・ロードに備える
ダニエル・ファルケ監督が率いる安定したリーズ・ユナイテッドと対戦するにあたり、カリック監督は、敵意に満ちた観衆の前で選手たちがエネルギーを効果的に発揮しなければならないと分かっている。
「エランド・ロードへ行くのは特別な試合だ」とカリック監督は締めくくった。「自分の持てるものすべてが引き出される場所だ。五感が研ぎ澄まされる。歓声も、雰囲気も、激しさも、すべてがそこにある」
マンチェスター・ユナイテッドの指揮官は、ペナイン山脈を越えた敵地で貴重な勝ち点3を狙う一戦が、激しい戦いになると予想している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。