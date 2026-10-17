マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、日曜日のリーズ・ユナイテッド戦に向け、ヌサイル・マズラウィとマタイス・デ・リフトの両選手を起用できると認めた。マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグでの重要な勝利を目指し、長年の宿敵が待つエランド・ロードへ乗り込む。

離脱していたマズラウィはチームの全体練習に復帰。一方、デ・リフトは厳しい数カ月を経て、引き続き試合に向けたコンディションを高めている。

キャリック監督は、守備の主力２人の復帰について、チームの守備の安定に向けた大きな前進だと語った。