マンチェスター・ユナイテッドは、欧州での新たな一戦を前に、戦力を大きく欠いた状態でスペインの首都に到着した。メイヌーとショーはともに、月曜日にキャリントンで行われた練習を欠席していた。プレミアリーグで非常に悔しい結果に終わった週末の後のことだ。ユナイテッドはトッテナム・ホットスパー戦で数的優位を生かせず、アディショナルタイムにドミニク・ソランケにヘディングで同点ゴールを決められ、勝ち点1に終わった。

ショーはこのトッテナム戦の後半アディショナルタイム終盤に交代を余儀なくされた。メイヌーは90分間プレーしたものの、こちらも負傷し、この重要なアウェー戦を欠場する。

一方、ディエゴ・シメオネ監督率いるアトレティコ・マドリーには負傷者がいない模様で、重圧が高まる中、キャリックは限られた戦力で先発11人を組まなければならない。



