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マンチェスター・ユナイテッドに負傷者続出！コビー・メイヌーとルーク・ショーら6選手がアトレティコ・マドリー戦を欠場へ。マイケル・キャリックは選手起用に頭を悩ませる
マドリードで増え続ける負傷者
マンチェスター・ユナイテッドは、欧州での新たな一戦を前に、戦力を大きく欠いた状態でスペインの首都に到着した。メイヌーとショーはともに、月曜日にキャリントンで行われた練習を欠席していた。プレミアリーグで非常に悔しい結果に終わった週末の後のことだ。ユナイテッドはトッテナム・ホットスパー戦で数的優位を生かせず、アディショナルタイムにドミニク・ソランケにヘディングで同点ゴールを決められ、勝ち点1に終わった。
ショーはこのトッテナム戦の後半アディショナルタイム終盤に交代を余儀なくされた。メイヌーは90分間プレーしたものの、こちらも負傷し、この重要なアウェー戦を欠場する。
一方、ディエゴ・シメオネ監督率いるアトレティコ・マドリーには負傷者がいない模様で、重圧が高まる中、キャリックは限られた戦力で先発11人を組まなければならない。
- Getty Images Sport
キャリック、欠場者について言及
マドリードでメディアの取材に応じたカリック監督は、イングランド人選手2人に生じた新たな問題について説明した。「2人は遠征に帯同していない。土曜日の試合でともに問題を抱え、その状態を見極めているところだ。現時点では、明日の試合に出られる状態ではない」
マンチェスター・ユナイテッドの指揮官は、直近の代表ウィークに端を発する守備陣の問題にも対処している。パトリック・ドルグとヌサイル・マズラウィは、それぞれデンマーク代表、モロッコ代表での活動中に負傷し、マンチェスターに戻ってきた。
トッテナム戦を前に、カリック監督は「パトリックは途中交代した。数週間は離脱することになりそうだ」と述べ、続けてモロッコ人サイドバックについても言及した。「ヌスは途中交代し、打撲を負った。まだ万全ではないので、状態を見ていく」
選手層の厚さが試される
ベンヤミン・シェシュコとマヌエル・ウガルテも、欠場者の増え続けるリストに加わった。ウガルテは膝の手術からの回復のためキャリントンに残っており、シェシュコは厄介なすねの問題を抱えている。キャリックは「似た部位ではあるが、まったく同じ問題が再発したわけではない。どれくらい長引くのか、まだ少し調べているところだ」と述べた。
指揮官はストライカーの状態について、さらに説明した。「［シェシュコは］最初の問題からは非常によく回復した。ただ、時には別の問題が生じ、体が思わぬ反応をすることもある。それに対応し、できるだけ早く復帰させなければならない」
負傷者が増えるなかでも、キャリックはチームが複数の戦いをこなせると強調した。「いや、人数が足りないわけではない。もちろん、何人かが欠場する問題はあるが、選手の数が足りないということは決してない」
- Getty Images Sport
守備面での追い風と欧州での重圧
ユナイテッドにとって幸いなことに、守備陣には絶好のタイミングで明るい材料が届いた。マタイス・デ・リフトがチームに同行してスペイン入りし、トム・ヒートンも練習を再開。アマド・ディアロは最近、実戦に復帰した。アカデミーで頭角を現すダン・アーマーも、トップチームで貴重な経験を積むため、遠征メンバーに加わっている。
キャリックは「ダンが遠征に加わり、若い選手たちが試合までの準備を含めてトップチームの雰囲気を味わい、肌で感じられるのは良いことだ」と語った。「マッタ［デ・リフト］がチームと行動を共にできるのも良いことだ。彼については少し辛抱強く、段階を踏みながら、ここまで来るために懸命に取り組んできた。長い道のりだったので、戻ってきてくれてうれしい」
国内での戦いで出足が鈍く、自身の立場に厳しい目が向けられるなか、キャリックは復帰した主力選手たちの力を借り、欧州で重要な結果をつかまなければならない。
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