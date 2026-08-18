自身の回復とフリックとの強い絆について語ったガビは、トップレベルに戻るために必要な精神的な強さを強調した。「この2年間、残念ながら本当に苦しんできた。これもフットボールだ」とガビは説明した。「大きな負傷だったし、精神的に強くなければならない。そして自分はそれができた。それは自分の強みだ。自分がこのレベルにいるのは、そのメンタリティーがあるからだ。2度の大きな負傷から戻って、この強度でプレーするのは簡単ではない。自分はそれをやってのけたし、誇りに思っている。ありがたいことに、監督は自分をとても信頼してくれている。自分にとって父親のような存在だ。本当に感謝している。この負傷のあとにプレーする機会を得るのは簡単ではない。監督は自分の才能とメンタリティー、そしてそれがチームにとって重要だということを分かっている。監督は自分を全面的に信頼してくれている」