Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドに移籍打撃、バルセロナMFガビがプレミアリーグ行きを拒否
ユナイテッド、中盤に大きな痛手
『ミラー』の報道によると、ガビがプレミアリーグ移籍の可能性を拒否したことで、マンチェスター・ユナイテッドは大きな痛手を被った。ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、新シーズンに向けて中盤の選択肢を強化するため、22歳の同選手を獲得対象としており、クラブは3500万ポンドの要求額を支払う用意があると伝えられていた。
しかし、ガビはバルセロナを離れる意思がまったくないことを明確にしている。この拒否は、ユーリ・ティーレマンスとアンドレイ・サントスに総額8500万ポンドを投じるクラブを見てきたユナイテッドサポーターのいら立ちをさらに募らせるものとなった。イングランドの同クラブは今後、移籍市場閉幕前に3人目のMFを別の候補に求める必要がある。
- (C)Getty images
フリックの信頼が、バルセロナ残留の鍵に
ガビは11歳でバルセロナに加入して以来、スペインで完全に居場所を見いだしている。2021年のデビュー後、リーグ戦では119試合に出場してきた。MFは最近、ニューヨークで行われたアルゼンチンとの決勝でスペインが1-0で勝利した試合をベンチから見守り、スペイン代表の一員としてワールドカップを掲げた。
カンプ・ノウにロドリが最近加入したにもかかわらず、バルセロナはガビをハンジ・フリック体制におけるスポーツプロジェクトの土台を担う存在と見なしている。昨季、深刻な膝の負傷で5カ月離脱した後、同MFが自信を取り戻すうえでドイツ人指揮官は重要な役割を果たしており、選手本人もいずれキャプテンマークを巻くことを強く望んでいる。
ガビが負傷との闘いについて語る
自身の回復とフリックとの強い絆について語ったガビは、トップレベルに戻るために必要な精神的な強さを強調した。「この2年間、残念ながら本当に苦しんできた。これもフットボールだ」とガビは説明した。「大きな負傷だったし、精神的に強くなければならない。そして自分はそれができた。それは自分の強みだ。自分がこのレベルにいるのは、そのメンタリティーがあるからだ。2度の大きな負傷から戻って、この強度でプレーするのは簡単ではない。自分はそれをやってのけたし、誇りに思っている。ありがたいことに、監督は自分をとても信頼してくれている。自分にとって父親のような存在だ。本当に感謝している。この負傷のあとにプレーする機会を得るのは簡単ではない。監督は自分の才能とメンタリティー、そしてそれがチームにとって重要だということを分かっている。監督は自分を全面的に信頼してくれている」
- Getty Images Sport
ガビとマンチェスター・ユナイテッドの次は？
今後を見据え、バルセロナはガビの立場をより確かなものにするため、現行契約が2030年まで残っているにもかかわらず、今後数カ月のうちに新契約に向けた交渉を開始する予定だ。
一方で、移籍期限が迫る中、ユナイテッドとキャリックは速やかに中盤の代替ターゲットへと方針転換しなければならない。イングランドの同クラブは、今夏の補強を完了させるため、新たな左SBの獲得も優先するとみられている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。