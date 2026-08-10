AFP
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドに移籍市場で痛手！ 狙うターゲットは、バルセロナ行きの横取りを試みる中でも「退団を望んでいない」
ホセ・アルベルト、退団のうわさにいら立ち
ラシン・サンタンデールのホセ・アルベルト監督は、サリナスを巡って高まる憶測に反論し、このDFはクラブに完全にコミットしていると強調した。19歳のサリナスは、ラシンのラ・リーガ昇格に大きな役割を果たしたことで、この夏の移籍市場で最も話題を集める名前の一人となっている。世界的ビッグクラブからの関心があるにもかかわらず、アルベルト監督は、選手本人にキャリアの飛躍期にある現段階で移籍する意思はないと主張している。
アラベスとのプレシーズンマッチ後に語ったアルベルト監督は、自身のチームを巡る絶え間ない騒ぎへの苛立ちをあらわにした。「驚いているのは、2人の選手［サリナスとグスタボ・プエルタ］が契約を結んでいて、私たちの選手であるにもかかわらず、彼らの退団について人々が常に話していることだ」とアルベルト監督は述べた。
「彼らは私たちにとって非常に重要だ。私は彼らに去ってほしくない。そして彼らも、そう思っていないことを毎日示している。だが、この世界がどう機能するかは分かっているし、契約解除条項もある。もしあるチームが現れてその条項の金額を支払えば、彼らは私たちの選手ではなくなる」
- Ricardo Larreina Amador
ユナイテッド、バルセロナの獲得案件乗っ取りを狙う
マンチェスター・ユナイテッドは、ニューカッスルからの移籍の可能性が停滞しているルイス・ホールの有力な代替候補としてサリナスをリストアップしている。 ユナイテッドは、負傷がちなルーク・ショーの質の高い控えを確保するため、このティーンエージャーの契約解除条項を行使する用意があると報じられている。ただし、サリナスを左サイドバックの空席に対する完璧な長期的解決策と見なしているバルセロナとの厳しい争奪戦に直面している。
バルセロナは数カ月にわたってこのDFを追ってきたが、財政的制約によってプレミアリーグ勢が介入する余地が生まれている。報道によれば、スペインU-19代表のこの選手を獲得したい場合、関心を寄せるクラブは1600万ユーロの契約解除条項を満額支払わなければならないという。ユナイテッドはこの金額を直ちに満たす資金力を備えている一方で、バルセロナはこの評価額に見合うのに苦戦しており、出来高条項や選手ローンを含む分割型のオファーを提示している。
スポーツディレクターが強豪の脅威を認める
指揮官が強気の姿勢を見せる一方で、ラシンのスポーツディレクターを務めるチェマ・アラゴンは、クラブが最終的には欧州の強豪が持つ資金力に抗しきれない立場にあることを認めた。アラゴンは、トップリーグ復帰に向けてチームを維持することがクラブの「夢」だとしつつも、大型オファーが届けば断るのは難しいと指摘。下部組織出身の選手に対して安い移籍金を受け入れるよう圧力をかけられることはないとも強調した。
ユナイテッドやバルセロナからの関心について問われたアラゴンは、報道陣にこう語っている。「巨大なクラブが現れたら、できることはほとんどない。私たちは自分たちの持つ資産を正当に評価しているし、それらは重要なものだと考えている。現時点でクラブにとってほかの選択肢はなく、チームを強化し、スター選手を失って弱体化させないよう努めるしかない。
「現実として、彼を望むクラブはオファーを持って来なければならない。残ってくれることを願っている。それが私たちの夢だ。冬にグスタボ・プエルタの件でやったように、それを実現させるためにできる限りのことをするつもりだ。ただ、大きなオファーが届けば、より難しくなるのも事実だ」
- Sportimage
サリナス、ラ・リーガ復帰に照準
サリナスは周囲の過熱ぶりを冷静に受け止めているようで、引き続きラシンのプレシーズン準備で存在感を示している。前季にクラブのセグンダ・ディビシオン優勝に貢献した同選手の視線は、来るラ・リーガの戦いに向けられている。2029年6月まで契約を残すこの若きスペイン人は、スペインのU-19欧州選手権制覇でも際立ったパフォーマンスを見せ、市場価値をさらに高めるとともに、大陸中のスカウトの関心を集めている。
移籍期限が迫る中、ユナイテッドがこの若手に自身の将来はオールド・トラッフォードにあると納得させられるかはまだ分からないが、現時点では選手本人はスペインに残ることに満足しているようだ。
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