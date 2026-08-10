ラシン・サンタンデールのホセ・アルベルト監督は、サリナスを巡って高まる憶測に反論し、このDFはクラブに完全にコミットしていると強調した。19歳のサリナスは、ラシンのラ・リーガ昇格に大きな役割を果たしたことで、この夏の移籍市場で最も話題を集める名前の一人となっている。世界的ビッグクラブからの関心があるにもかかわらず、アルベルト監督は、選手本人にキャリアの飛躍期にある現段階で移籍する意思はないと主張している。

アラベスとのプレシーズンマッチ後に語ったアルベルト監督は、自身のチームを巡る絶え間ない騒ぎへの苛立ちをあらわにした。「驚いているのは、2人の選手［サリナスとグスタボ・プエルタ］が契約を結んでいて、私たちの選手であるにもかかわらず、彼らの退団について人々が常に話していることだ」とアルベルト監督は述べた。

「彼らは私たちにとって非常に重要だ。私は彼らに去ってほしくない。そして彼らも、そう思っていないことを毎日示している。だが、この世界がどう機能するかは分かっているし、契約解除条項もある。もしあるチームが現れてその条項の金額を支払えば、彼らは私たちの選手ではなくなる」



