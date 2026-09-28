AFP
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドに新たな負傷打撃、デンマーク代表指揮官ブライアン・リーマーがパトリック・ドルグの離脱を認める
ドルグの帰宅で危機が深刻化
デンマーク代表は現在、負傷者が国際Aマッチウィーク中のリーマー監督の陣容を次々と削っており、大きな混乱の時期を迎えている。 最新の離脱者はドルグで、ウェールズに2-0で勝利した試合で負傷した後、日曜夜にデンマーク代表のキャンプを離れることを余儀なくされた。この展開により、ドルグは、アンドレアス・クリステンセン、アレクサンダー・バー、アルベルト・グロンベーク、カスパー・ドルベリといった、当初のメンバー発表後に離脱が決まっていた主力選手たちに続く形となった。
「彼は今から帰国する。離脱であり、来週には間に合わない。どれほど長く離脱することになるかは、今後の精密検査で分かるはずだ」と、リーマー監督は『Bold』に語った。
- Getty Images Sport
ドルグの離脱でデンマークはサイドの層が薄くなる
ドルグの離脱は、デンマークの戦術的柔軟性にとって大きな痛手だ。左サイド全体でプレーできるこの選手の能力は、チームにとって重要な武器となっていた。負傷したユナイテッド所属選手の不在により、リーマーはサイドのポジションで穴を埋めなければならなくなった。デンマーク代表指揮官は、チームが特定のポジションで選手層の薄さに苦しんでいるだけでなく、プレー可能な残りの選手たちに大きな負荷がかかっていることで、肉体的な疲労の兆候も見え始めていると認めた。
前アンデルレヒト監督は、現在が国際試合期間のまだ半ばに過ぎないことを考えると、タイミングがとりわけ厳しいと強調した。「こんなことは一度も経験したことがない。そう言わせてほしい。そして今日、また1人いなくなった。数えてみたが、今日以前の時点で、本来なら23人のメンバーに常に入っているはずの選手が7人か8人いた。彼らはここにいない。帰宅したか、あるいは最初から来ていない。そして今日、ドルグも離脱した。正直に言って、本当に腹立たしい」と、リーマーは『TV2』に語った。
後任候補として注目されている лица
深刻化する危機を受け、リーマーはサイドの選択肢を補強するため、少なくとも1人の代替選手を追加招集せざるを得ないと認めた。デンマーク人指揮官は現在、短期間で穴を埋め、必要なカバーを提供できる複数の候補を評価している。検討されている名前の中には、経験豊富な選手や、現在海外でプレーし、ここ最近好調を示している選手たちも含まれている。リーマーは、チームに素早く溶け込み、国際大会での差し迫ったプレッシャーに対応できる選手を求めている。
チーム内の空席についての議論の中で、リーマーは追加招集の候補として具体的に数人の名前を挙げた。「アナス・ドライヤーかもしれないし、トルコで好スタートを切ったアンドレアス・スコフ・オルセンかもしれない。ただ、若手選手の1人という可能性もある」と、リーマーは『Bold』に説明した。
- Getty Images Sport
ホイルンドが同情を示す
このニュースは、ラスムス・ホイルンドにとって大きな痛手となった。ホイルンドはこの後退に落胆を示しつつ、ドルグのチームにおける重要性を強調。キーマンの一人だと呼び、その長期離脱の可能性は非常に残念だと語った。さらにチームメートへの同情も口にし、彼ほどの実力を持つ選手を長期間欠くことになれば、受け入れるのは簡単ではないとの見解を示した。
「残念だと思う。彼は非常に大きな存在だし、僕の古巣にとっても非常に大きな存在だ。もし長い間離脱することになれば、もちろん痛い」と、ホイルンドは『TV2』に語った。
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