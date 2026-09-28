ドルグの離脱は、デンマークの戦術的柔軟性にとって大きな痛手だ。左サイド全体でプレーできるこの選手の能力は、チームにとって重要な武器となっていた。負傷したユナイテッド所属選手の不在により、リーマーはサイドのポジションで穴を埋めなければならなくなった。デンマーク代表指揮官は、チームが特定のポジションで選手層の薄さに苦しんでいるだけでなく、プレー可能な残りの選手たちに大きな負荷がかかっていることで、肉体的な疲労の兆候も見え始めていると認めた。

前アンデルレヒト監督は、現在が国際試合期間のまだ半ばに過ぎないことを考えると、タイミングがとりわけ厳しいと強調した。「こんなことは一度も経験したことがない。そう言わせてほしい。そして今日、また1人いなくなった。数えてみたが、今日以前の時点で、本来なら23人のメンバーに常に入っているはずの選手が7人か8人いた。彼らはここにいない。帰宅したか、あるいは最初から来ていない。そして今日、ドルグも離脱した。正直に言って、本当に腹立たしい」と、リーマーは『TV2』に語った。