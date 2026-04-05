デ・ゼルビがオールド・トラッフォードの監督職と関連付けられるのは、今回が初めてではない。マルセイユ在籍中、彼は選手たちの士気を高めるために、マンチェスター・ユナイテッドからの契約オファーを選手たちに見せたというセンセーショナルな報道があった。当時、エリック・テン・ハグは多大なプレッシャーにさらされていた。デ・ゼルビはチームにこう語ったと伝えられている。「ここが私の行くべき場所だったかもしれないが、私は金よりも情熱を選んだ。 「私は情熱のためにマルセイユに来たのだ」と語ったという。最近のオファー拒否について詳しく説明し、クルックは次のように付け加えた。「今朝、イタリアの人々と話をしたところ……彼らは、ロベルト・デ・ゼルビがトッテナムの監督に就任する前にマンチェスター・ユナイテッドに打診したが、候補には入っていないと告げられたと言っていた。それは、彼らが公表せずにすでに決定を下していたからだろうか？」