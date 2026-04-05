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マンチェスター・ユナイテッドに断られた！ロベルト・デ・ゼルビ監督、トッテナム就任前に「レッドデビルズ」に打診していた――オールド・トラッフォードでのマイケル・キャリック監督就任説に拍車
レッド・デビルズが求愛を退ける
talkSPORTによると、デ・ゼルビはトッテナムとの契約を結ぶ前に、マンチェスター・ユナイテッドに打診していたという。元ブライトンおよびマルセイユの指揮官である彼は、3月31日にトッテナム・ホットスパー・スタジアムで新監督として発表され、高額な5年契約を結んだ。 しかし、クラブから提示された安定した環境にもかかわらず、イタリアからの報道によると、46歳の同氏はオールド・トラッフォードの監督ポストについて打診を行ったものの、候補には挙がっていないと伝えられたという。この事実から、2月にフランスを去ってフリーエージェントとなった同氏にとって、スパーズは第二の選択肢だった可能性が示唆される。
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この決定により、キャリックの期待が高まった
デ・ゼルビのオファーを断ったという決定を受け、マンチェスター・ユナイテッドがすでに次期監督の人事を決定したのではないかという憶測が飛び交っている。1月にルーベン・アモリムが退任して以来、キャリックは暫定監督を務めており、その手腕の高さから最有力候補と見なされている。talkSPORTのチーフ・フットボール・コレスポンデントであるアレックス・クルックは、番組『White and Jordan』で次のように明かした。「マイケル・キャリックについて、私が興味深いと思う点があるんだ。 イースターの週末を迎えたが、私の知る限り、クラブは他の候補者とは一切接触していない。だからといって、キャリックがすでに面接を受けたわけではない。ただ、彼に面接をする必要はないだろう。彼に任せるか、そうでないかのどちらかだと思う。」
クラブとの複雑な経緯
デ・ゼルビがオールド・トラッフォードの監督職と関連付けられるのは、今回が初めてではない。マルセイユ在籍中、彼は選手たちの士気を高めるために、マンチェスター・ユナイテッドからの契約オファーを選手たちに見せたというセンセーショナルな報道があった。当時、エリック・テン・ハグは多大なプレッシャーにさらされていた。デ・ゼルビはチームにこう語ったと伝えられている。「ここが私の行くべき場所だったかもしれないが、私は金よりも情熱を選んだ。 「私は情熱のためにマルセイユに来たのだ」と語ったという。最近のオファー拒否について詳しく説明し、クルックは次のように付け加えた。「今朝、イタリアの人々と話をしたところ……彼らは、ロベルト・デ・ゼルビがトッテナムの監督に就任する前にマンチェスター・ユナイテッドに打診したが、候補には入っていないと告げられたと言っていた。それは、彼らが公表せずにすでに決定を下していたからだろうか？」
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ライバル同士の明暗
マンチェスター・ユナイテッドの采配は成果を上げているようだ。クラブは状況を安定させ、チャンピオンズリーグ出場権争いにしっかりと食い込んでいる。現在、プレミアリーグの順位表で55ポイントを獲得し3位につけており、リヴァプールに対して6ポイントという余裕のあるリードを保っている。暫定監督が指揮を執った10試合でわずか1敗という成績は、彼が引き続き指揮を執るべきであるという説得力のある根拠となっている。 一方、デ・ゼルビにとってトッテナム・ホットスパーでの挑戦は、全く異なるものだ。彼はマンチェスター・ユナイテッドの監督職を望んでいたかもしれないが、現在、彼の率いるチームは残り7試合を残して17位に沈み、降格圏からわずか1ポイント差という状況にある。