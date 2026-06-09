マンチェスター・ユナイテッドに対し、ファンが「大喜び」するであろう「かなり突飛な」ウェイン・ルーニーに関する決断を下すよう求められている

ロッシはマンチェスター・ユナイテッドに、ルーニーを「ドリーム・シアター」に呼び戻すよう提案した。元チームメイトのマイケル・キャリックと共闘すれば、クラブの伝統を活かした相乗効果が生まれると確信している。

FIFAワールドカップについてOzoonの独占インタビューに応じたロッシはこう語った。「彼のアプローチは私に『成功の公式』に見える。元選手たちがコーチングスタッフに加わるのは素晴らしい。ルーニーなら特に興味深い。彼らが強い友情で結ばれ、共に過ごした時間を知っている。もしワッツァがアシスタントとして戻れば、それはすごいことになり、ファンも喜ぶだろう。」