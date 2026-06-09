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Mohamed Saeed

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドに対し、ファンが「大喜び」するであろう「かなり突飛な」ウェイン・ルーニーに関する決断を下すよう求められている

マンチェスター・ユナイテッド
ウェイン・ルーニー
マイケル・キャリック
プレミアリーグ

元マンチェスター・ユナイテッドのストライカー、ジュゼッペ・ロッシがオールド・トラッフォードでの再会を提案。クラブがウェイン・ルーニーをコーチとして迎え入れるべきだと語った。ロッシは、クラブ歴代最多得点者をスタッフに迎えることがファンに歓迎される名采配になると確信している。

  • ロッシはルーニーの復帰を主張している

    ロッシはマンチェスター・ユナイテッドに、ルーニーを「ドリーム・シアター」に呼び戻すよう提案した。元チームメイトのマイケル・キャリックと共闘すれば、クラブの伝統を活かした相乗効果が生まれると確信している。

    FIFAワールドカップについてOzoonの独占インタビューに応じたロッシはこう語った。「彼のアプローチは私に『成功の公式』に見える。元選手たちがコーチングスタッフに加わるのは素晴らしい。ルーニーなら特に興味深い。彼らが強い友情で結ばれ、共に過ごした時間を知っている。もしワッツァがアシスタントとして戻れば、それはすごいことになり、ファンも喜ぶだろう。」

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  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    キャリック、リーダーシップを称賛される

    イタリア系アメリカ人のフォワード、ロッシは、キャリックの仕事を称賛した。クラブの最近の選択に満足を示し、「少し遅かったが、マンチェスター・ユナイテッドのDNAを理解する人物を信頼したのは正しい」と語った。

    ロッシはクラブの文化の重要性を強調し、次のように語った。「キャリックと彼のスタッフには心から感謝している。彼らは今年素晴らしい仕事をした。なぜこんなに時間がかかったのかは分からないが、最終的に正しい決断が下されて嬉しい。クラブの文化を理解し、むやみにすべてを変えようとはしない人物がいることが重要だ。 マンチェスター・ユナイテッドは、サー・アレックス・ファーガソンが築いた独自の文化の上に成り立っている。マイケルはそれを理解している」と語った。

  • ファーガソン対グアルディオラの論争

    マンチェスター・ユナイテッドのコーチングスタッフ事情に加え、ロッシはプレミアリーグ史上最高の監督論争にも言及。シティのグアルディオラがもたらした革命を認めつつ、ロッシは長期にわたる功績でファーガソンが依然として世界最高基準だと主張した。

    ロッシはこう語った。「私ならファーガソンを選ぶが、ペップがサッカーを変え、シティで10年間獲得したタイトルを考えると、公平な比較だ。彼はすべての賛辞と敬意に値する。」

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ASTON VILLAAFP

    長寿という究極の指標

    ロッシは「グアルディオラも同等の高みに到達しているが、ファーガソンが長期にわたって支配を続けた点が彼を別格にする」と結論付けた。

    その理由についてロッシは「私がいつも『ファーガソンは無敵』と言うのは、20年以上も高いレベルを維持したからだ。グアルディオラもプレミアリーグでそれに近づいたが、同じ期間トップにとどまれなかった。そこに差がある」と語った。