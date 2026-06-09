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マンチェスター・ユナイテッドに対し、ファンが「大喜び」するであろう「かなり突飛な」ウェイン・ルーニーに関する決断を下すよう求められている
ロッシはルーニーの復帰を主張している
ロッシはマンチェスター・ユナイテッドに、ルーニーを「ドリーム・シアター」に呼び戻すよう提案した。元チームメイトのマイケル・キャリックと共闘すれば、クラブの伝統を活かした相乗効果が生まれると確信している。
FIFAワールドカップについてOzoonの独占インタビューに応じたロッシはこう語った。「彼のアプローチは私に『成功の公式』に見える。元選手たちがコーチングスタッフに加わるのは素晴らしい。ルーニーなら特に興味深い。彼らが強い友情で結ばれ、共に過ごした時間を知っている。もしワッツァがアシスタントとして戻れば、それはすごいことになり、ファンも喜ぶだろう。」
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キャリック、リーダーシップを称賛される
イタリア系アメリカ人のフォワード、ロッシは、キャリックの仕事を称賛した。クラブの最近の選択に満足を示し、「少し遅かったが、マンチェスター・ユナイテッドのDNAを理解する人物を信頼したのは正しい」と語った。
ロッシはクラブの文化の重要性を強調し、次のように語った。「キャリックと彼のスタッフには心から感謝している。彼らは今年素晴らしい仕事をした。なぜこんなに時間がかかったのかは分からないが、最終的に正しい決断が下されて嬉しい。クラブの文化を理解し、むやみにすべてを変えようとはしない人物がいることが重要だ。 マンチェスター・ユナイテッドは、サー・アレックス・ファーガソンが築いた独自の文化の上に成り立っている。マイケルはそれを理解している」と語った。
ファーガソン対グアルディオラの論争
マンチェスター・ユナイテッドのコーチングスタッフ事情に加え、ロッシはプレミアリーグ史上最高の監督論争にも言及。シティのグアルディオラがもたらした革命を認めつつ、ロッシは長期にわたる功績でファーガソンが依然として世界最高基準だと主張した。
ロッシはこう語った。「私ならファーガソンを選ぶが、ペップがサッカーを変え、シティで10年間獲得したタイトルを考えると、公平な比較だ。彼はすべての賛辞と敬意に値する。」
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長寿という究極の指標
ロッシは「グアルディオラも同等の高みに到達しているが、ファーガソンが長期にわたって支配を続けた点が彼を別格にする」と結論付けた。
その理由についてロッシは「私がいつも『ファーガソンは無敵』と言うのは、20年以上も高いレベルを維持したからだ。グアルディオラもプレミアリーグでそれに近づいたが、同じ期間トップにとどまれなかった。そこに差がある」と語った。