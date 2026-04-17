マンチェスター・ユナイテッドに大きな打撃。レニー・ヨロの負傷で、マイケル・キャリック監督はチェルシー戦にセンターバック1人だけとなった。

マンチェスター・ユナイテッドは、3人の専任センターバックが欠場している。 ハリー・マグワイアはボーンマス戦で第4審判マット・ドノヒューを侮辱し、1試合の追加出場停止。リサンドロ・マルティネスもリーズ戦でドミニク・カルバート＝ルーインの髪を引っ張ったとして退場となり、クラブの異議は却下された。

マルティネスはチェルシー、ブレントフォード、リヴァプール戦を欠場する。さらにマタイス・デ・リフトも背中の怪我で11月30日以来出場していない。これらの離脱により、ユナイテッドはセンターバックの人数が不足したまま、オールド・トラッフォードでの2-1敗戦から巻き返しを図らなければならない。