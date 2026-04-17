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Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドに大きな打撃。レニー・ヨロの負傷で、マイケル・キャリック監督はチェルシー戦にセンターバック1人だけとなった。

レニー・ヨロ
マンチェスター・ユナイテッド
チェルシー 対 マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
エイデン・ヘヴン
マイケル・キャリック

レニー・ヨロの負傷により、マンチェスター・ユナイテッドはチェルシー戦を前に守備が大幅に出場不能に。金曜日の移動時に彼の姿はなく、マイケル・キャリック監督は布陣に苦慮している。

  • ヨロの怪我の悪夢

    ヨロが負傷者リストに加わり、レッドデビルズは守備の要で深刻な危機に直面している。『ザ・サン』によると、マンチェスター・ユナイテッドがストックポート駅からロンドン行きの列車に乗り込んだ際、20歳の彼は姿を見せなかった。これにより長期離脱が懸念され、クラブ内部では今シーズンの出場が絶たれる可能性も取り沙汰されている。

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  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    守備のトリオはすでに欠場中

    マンチェスター・ユナイテッドは、3人の専任センターバックが欠場している。 ハリー・マグワイアはボーンマス戦で第4審判マット・ドノヒューを侮辱し、1試合の追加出場停止。リサンドロ・マルティネスもリーズ戦でドミニク・カルバート＝ルーインの髪を引っ張ったとして退場となり、クラブの異議は却下された。

    マルティネスはチェルシー、ブレントフォード、リヴァプール戦を欠場する。さらにマタイス・デ・リフトも背中の怪我で11月30日以来出場していない。これらの離脱により、ユナイテッドはセンターバックの人数が不足したまま、オールド・トラッフォードでの2-1敗戦から巻き返しを図らなければならない。

  • 天国、唯一の生存者

    ヨロ、マグワイア、マルティネス、デ・リフトが欠場するため、遠征メンバーでコンディションが整うシニアCBは10代のアイデン・ヘブンだけだ。ヘブンは、4バック経験のあるルーク・ショーと急造コンビを組む可能性がある。守備陣の再編により、リーズ戦でベンチだったディオゴ・ダロットが先発に返り咲く可能性もある。

    先月ボーンマス遠征に同行した新人タイラー・フレドリクソン起用も選択肢だ。 ただ、彼は8月のリーグカップ・グリムズビー戦で苦戦し、ハーフタイムに交代しているため、自信を失っているかもしれない。いずれにしても、マンチェスター・ユナイテッドはスタンフォード・ブリッジで実験的な守備陣を敷くことになりそうだ。

  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    キャリックが馴染み深い地に戻る

    キャリックは既視感を覚える。2021年11月、暫定監督としてプレミアリーグ初陣をチェルシーと戦った際も3バックで1-1の引き分けに持ち込んだ。今回は戦力が限られ、再び現実的な布陣変更を迫られる可能性がある。

    リーズ戦を欠場したコビー・マイヌーが軽傷から回復し、遠征メンバーに名を連ねた。

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