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マンチェスター・ユナイテッドに大きな打撃。レニー・ヨロの負傷で、マイケル・キャリック監督はチェルシー戦にセンターバック1人だけとなった。
ヨロの怪我の悪夢
ヨロが負傷者リストに加わり、レッドデビルズは守備の要で深刻な危機に直面している。『ザ・サン』によると、マンチェスター・ユナイテッドがストックポート駅からロンドン行きの列車に乗り込んだ際、20歳の彼は姿を見せなかった。これにより長期離脱が懸念され、クラブ内部では今シーズンの出場が絶たれる可能性も取り沙汰されている。
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守備のトリオはすでに欠場中
マンチェスター・ユナイテッドは、3人の専任センターバックが欠場している。 ハリー・マグワイアはボーンマス戦で第4審判マット・ドノヒューを侮辱し、1試合の追加出場停止。リサンドロ・マルティネスもリーズ戦でドミニク・カルバート＝ルーインの髪を引っ張ったとして退場となり、クラブの異議は却下された。
マルティネスはチェルシー、ブレントフォード、リヴァプール戦を欠場する。さらにマタイス・デ・リフトも背中の怪我で11月30日以来出場していない。これらの離脱により、ユナイテッドはセンターバックの人数が不足したまま、オールド・トラッフォードでの2-1敗戦から巻き返しを図らなければならない。
天国、唯一の生存者
ヨロ、マグワイア、マルティネス、デ・リフトが欠場するため、遠征メンバーでコンディションが整うシニアCBは10代のアイデン・ヘブンだけだ。ヘブンは、4バック経験のあるルーク・ショーと急造コンビを組む可能性がある。守備陣の再編により、リーズ戦でベンチだったディオゴ・ダロットが先発に返り咲く可能性もある。
先月ボーンマス遠征に同行した新人タイラー・フレドリクソン起用も選択肢だ。 ただ、彼は8月のリーグカップ・グリムズビー戦で苦戦し、ハーフタイムに交代しているため、自信を失っているかもしれない。いずれにしても、マンチェスター・ユナイテッドはスタンフォード・ブリッジで実験的な守備陣を敷くことになりそうだ。
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キャリックが馴染み深い地に戻る
キャリックは既視感を覚える。2021年11月、暫定監督としてプレミアリーグ初陣をチェルシーと戦った際も3バックで1-1の引き分けに持ち込んだ。今回は戦力が限られ、再び現実的な布陣変更を迫られる可能性がある。
リーズ戦を欠場したコビー・マイヌーが軽傷から回復し、遠征メンバーに名を連ねた。