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マンチェスター・ユナイテッドにベンヤミン・セスコ負傷で大打撃 マイケル・キャリックが6500万ポンドFWの復帰時期は「明確ではない」と認める
シェシュコ離脱、ユナイテッドの負傷危機が深刻化
シェシュコは、長引いているすねの問題を悪化させたため、ユナイテッドが直近でフラムと1-1で引き分けた一戦を欠場せざるを得なかった。このFWはその後、スロベニア代表も辞退。治療中のマーカス・ラッシュフォード、コビー・メイヌー、カール・ダーロウに加わった。
シーズンの流れを何とか立て直したい低迷中のユナイテッドにとって、このタイミングは最悪である。土曜日には未勝利のトッテナムをホームに迎えるが、キャリックは増え続ける離脱者リストへの対応を迫られている。DFパトリック・ドルグとヌサイル・マズラウィも、直近のインターナショナルブレーク中に新たな負傷を抱え、ただでさえ手薄な陣容にさらに打撃を与えている。
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ストライカーがいつ復帰するかは「まだはっきりしていない」
6500万ポンドのFWは、当初昨年5月のリヴァプール戦で脛を痛めた。この問題によりユナイテッドのプレシーズン日程をすべて欠場したが、復帰後はシーズン序盤の6試合で2得点を記録していた。しかし、キャリックは現在の不調がやや異なるものだと認め、スパーズ戦、さらにはそれ以降の試合も欠場する可能性があると明かした。
「まったく同じ問題ではない」とキャリックは説明した。「似た部位ではあるが、まったく同じことが再発したわけではない。そして、どれくらい長引く問題になるのか、まだ少し見極めているところだ。もちろん早く戻れることを願っているが、現時点ではまだはっきりしていない」
休養を優先し、その後に別の治療法を検討するのかと問われると、ユナイテッド指揮官はこう付け加えた。「そうだね、いろいろ検討すべきことはある。実際、最初の問題からは本当にうまく回復していたと思うし、十分な時間もあった。それでも時にはこうしたことが起こる。身体はいろいろな反応を示すもので、我々はそれに対応し、できるだけ早く彼を復帰させようとしなければならない」
バレバ、MF陣に追い風の中でデビューへ接近
ユナイテッドの攻撃陣の選択肢は手薄に見える一方で、今夏加入したカルロス・バレバに関しては好材料もある。ブライトンから7000万ポンドで加入した新戦力は足首の負傷を抱えており、クレイヴン・コテージではベンチ入りしながら出場はなかったが、ついに公式戦デビューが近づいている。
「カルロスは確実に近づいている」とキャリックは明かした。「彼がピッチでプレーできているのは素晴らしいことだし、間近で見られるのも本当に良いことだ。先週行ったトレーニングマッチでは少しプレーしたので、彼にとってプレー時間を得られたのは良かった」
ただし、キャリックはそのMFを急がせるべきではないと注意を促し、こう付け加えた。「別の側面としては、彼は多くを欠いてきたし、とりわけプレシーズン終盤という重要な時期を逃している。試合勘を取り戻すには少し辛抱が必要だ。そこは我々が彼にとって適切なタイミングを見極めなければならない。ただ、彼は我々に多くをもたらしてくれる。以前も言ったが、我々は現在の中盤にとても満足しているし、起用の選択肢にも満足している。そこに彼が間違いなく加わることになる」
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トッテナムとの一戦では即座の反応が求められる
ユナイテッドは増え続ける負傷者リストに対処し、鈍いシーズン序盤に勢いをもたらさなければならない。調子を落としているトッテナムとの対戦は勝ち点3を確保する絶好の機会だが、キャリックはエースストライカー不在の中、攻撃の局面で創造的な解決策を見いだす必要がある。
バレバが中盤強化に加わる見通しの中、マンチェスター・ユナイテッドには土台となる確かな基盤がある。ただし、過密な秋の日程でさらなる痛手を避けるためには、復帰した選手たちのコンディション面の負荷をどう管理するかが重要になる。
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