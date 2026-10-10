6500万ポンドのFWは、当初昨年5月のリヴァプール戦で脛を痛めた。この問題によりユナイテッドのプレシーズン日程をすべて欠場したが、復帰後はシーズン序盤の6試合で2得点を記録していた。しかし、キャリックは現在の不調がやや異なるものだと認め、スパーズ戦、さらにはそれ以降の試合も欠場する可能性があると明かした。

「まったく同じ問題ではない」とキャリックは説明した。「似た部位ではあるが、まったく同じことが再発したわけではない。そして、どれくらい長引く問題になるのか、まだ少し見極めているところだ。もちろん早く戻れることを願っているが、現時点ではまだはっきりしていない」

休養を優先し、その後に別の治療法を検討するのかと問われると、ユナイテッド指揮官はこう付け加えた。「そうだね、いろいろ検討すべきことはある。実際、最初の問題からは本当にうまく回復していたと思うし、十分な時間もあった。それでも時にはこうしたことが起こる。身体はいろいろな反応を示すもので、我々はそれに対応し、できるだけ早く彼を復帰させようとしなければならない」



