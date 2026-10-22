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「マンチェスター・ユナイテッドにノーと言うのは難しい」ティーレマンスの移籍に同胞ベルギー人のフィリップ・アルベールは驚きも、「伝説的なクラブ」の魅力には理解
マンチェスター・ユナイテッドがティーレマンスに3500万ポンドを投じた
ティーレマンスは、サッカーに夢中になり始めた頃からユナイテッドを熱心に追っていたことを隠してこなかった。正式な打診を受けた際も、加入の機会を逃すつもりはなかった。
29歳のティーレマンスはこれまで、イングランドのレスターとアストン・ヴィラで成功を収め、FAカップとヨーロッパリーグの優勝を味わってきた。今はマンチェスターでさらなる主要タイトルの獲得を目指している。
ユナイテッドは2026-27シーズン、チームとして安定感をなお模索しており、ティーレマンスも中盤でまだ試合を支配するには至っていない。また、前回の移籍市場でマイケル・キャリック監督がクラブ首脳陣から十分な支援を受けたのかという疑問も引き続き投げかけられている。
ティーレマンスがユナイテッドの既存戦力からどれほどの上積みになるのかという疑問も一部で出ている。メイソン・マウントにもチームのプレーを滞りなく回す力は十分にあるためだ。それでも、3500万ポンド（4700万ドル）の移籍金が価値ある投資だったと証明されることが期待されている。
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ティーレマンスはオールド・トラッフォードの中盤を強化する存在となるか？
ティーレマンスの移籍にアルベール家でも驚きの声が上がったかと問われ、BestCasino.co.ukとの提携で取材に応じた元プレミアリーグDFは、同胞についてGOALにこう語った。「マンチェスター・ユナイテッドのようなクラブにノーと言うのは難しい。サー・アレックス［ファーガソン］の時代と同じクラブではないとしてもね」
「サー・アレックスは、ある時期に彼らを世界最高のチームにした。ただ、アストン・ヴィラでプレーする中で、彼はとても良い活躍をした。ヨーロピアンカップでも優勝したし、レスターではFAカップも制した。それでもマンチェスター・ユナイテッドから声がかかれば、断るのは難しい」
「以前と同じクラブではないから難しいと分かっていても、依然として巨大なクラブだ。伝説的なクラブなんだ。彼がそこに加入したことには驚いたが、先ほど言ったように、マンチェスター・ユナイテッドが興味を示せば、ノーと言うのはほぼ不可能だ」
「マンチェスター・シティやレアル・マドリー、バルセロナ、あるいはバイエルンから声がかかれば、マンチェスター・ユナイテッドを断るだろう。それでもユナイテッドは今なお偉大なクラブであり、これからもそうあり続ける。ビッグクラブは決して消えないからだ」
ベルギー代表選手が幼い頃からの夢をかなえた
ティーレマンスは、ヴィラでの3年間を終えてユナイテッドへの加入を決めたことについて、こう語った。「クラブとは2度話をしたが、何も進展しなかった。
「僕はとても落ち着いていた。正直に言えば、この夏にはあまり期待していなかった。ただサッカーに集中し、ワールドカップに集中し、国のために最高のプレーをしようとしていた。でも、夏には何が起きるか分からないし、もちろんあの条項のことは知っていた。
「アストン・ヴィラにはとても感謝している。計り知れない恩がある。素晴らしいクラブだし、僕たちは素晴らしいことを成し遂げた。ヴィラのおかげで、僕は最高のレベルを取り戻せた。でも、ヴィラより上のクラブもあり、マンチェスター・ユナイテッドはその一つだ。
「ここにたどり着くことは、どんなサッカー選手にとっても大きな成果だ。キャリアで良い仕事をしてきた証しでもある。でも、ここで終わりではない。成功したいんだ」
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マンチェスター・ユナイテッドの不安定な戦いぶりでキャリックに重圧
ティーレマンスはこれまでマンチェスター・ユナイテッドで、プレミアリーグ、カラバオカップ、チャンピオンズリーグを合わせて11試合に出場している。そのうち、勝利を収めたのはわずか2試合だ。
この状況を受け、厳しい目を向けられているキャリック監督への重圧は高まっており、いわゆる「夢の劇場」ではチームの巻き返しが求められている。マンチェスター・ユナイテッドは、チャンピオンズリーグでコモに1-4で敗れた後、日曜日にボーンマスをホームに迎え、国内での戦いに戻る。
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