ティーレマンスは、サッカーに夢中になり始めた頃からユナイテッドを熱心に追っていたことを隠してこなかった。正式な打診を受けた際も、加入の機会を逃すつもりはなかった。

29歳のティーレマンスはこれまで、イングランドのレスターとアストン・ヴィラで成功を収め、FAカップとヨーロッパリーグの優勝を味わってきた。今はマンチェスターでさらなる主要タイトルの獲得を目指している。

ユナイテッドは2026-27シーズン、チームとして安定感をなお模索しており、ティーレマンスも中盤でまだ試合を支配するには至っていない。また、前回の移籍市場でマイケル・キャリック監督がクラブ首脳陣から十分な支援を受けたのかという疑問も引き続き投げかけられている。

ティーレマンスがユナイテッドの既存戦力からどれほどの上積みになるのかという疑問も一部で出ている。メイソン・マウントにもチームのプレーを滞りなく回す力は十分にあるためだ。それでも、3500万ポンド（4700万ドル）の移籍金が価値ある投資だったと証明されることが期待されている。