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マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールのレジェンドたちの舌戦が加熱。リオ・ファーディナンドがジェイミー・キャラガーに「昔、俺の洗面用具入れを運んでたろ」とジョークを放った。
SNSの投稿がライバル関係を再燃させる
マンチェスター・ユナイテッドがリヴァプールに3-2で勝った試合前、元ライバルのフェルディナンドとキャラガーが再び対立した。フェルディナンドはSNSに、リヴァプール戦で得点を喜ぶ自分の昔の写真を投稿。そこには落胆するキャラガーも写っていた。彼は「キャプションをつけて」とだけ書き込んだが、すぐにキャラガーから反応があった。
キャラガーとフェルディナンドが口論になった
リヴァプールのレジェンドは、メディア活動でスター選手たちの注目を浴びようとするファーディナンドを鋭く批判した。カラガーはこう反論した。「『おまえも味わえ、リヴァプールっ子のクソ野郎』ってか。他人のゴールの写真に写り込むなんて、おまえらしくない」。 今もミックスゾーンでスターに食らいつき、手下に撮影させてるだろう？」
フェルディナンドの「洗面用具入れ」ジョーク
マンチェスター・ユナイテッドがリヴァプールを下した後、フェルディナンドは自身の番組「Rio Ferdinand Presents」で、キャラガーからの返信が予想外に厳しかったと明かした。
「彼の返信を見た？ すごく厳しい内容だったよ」とフェルナンドは語った。「ただゴールを祝う写真を投稿しただけなのに、大げさすぎる。 リヴァプール戦で決めたゴールもあるが、今回は自分が決めた写真ではなく、祝っている写真だけを載せた。僕は祝うのが大好きだ。それなのに彼は僕を徹底的に批判した。なぜなのか分からない。何が彼の逆鱗に触れたのか、さっぱり分からない。
分からない。彼は怒り狂っていた。代表でチームメイトだった頃、彼は僕の洗面用具やスパイクを運んでくれた。着替えを忘れた時だ。彼はスタンドにいた。
でも、俺たちはいつも仲良くやっていたと思っていた。学生時代から彼を知っている。今はもっと落ち込んでいるだろうな？チームが負けたばかりだし。この試合は人の感情を揺らす。物事を違う角度から見せるし、反応も変わる。わかるだろ？ リヴァプールが負けた試合で相手側としてプレーしたこともある。いい気分じゃない。最悪だ。そして今日、マンチェスター・ユナイテッドがそれを成し遂げたんだ」
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対立は収まる気配がない。
両者は現在テレビのコメンテーターとして活躍しており、今回のやりとりで長年のライバル関係に決着がつくことはないだろう。マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールへの対立する忠誠心は、両クラブが対戦するたびに鋭い論評を生んでいる。次節プレミアリーグでユナイテッドはサンダーランドと、リヴァプールはチェルシーと対戦する。