マンチェスター・ユナイテッドがリヴァプールを下した後、フェルディナンドは自身の番組「Rio Ferdinand Presents」で、キャラガーからの返信が予想外に厳しかったと明かした。

「彼の返信を見た？ すごく厳しい内容だったよ」とフェルナンドは語った。「ただゴールを祝う写真を投稿しただけなのに、大げさすぎる。 リヴァプール戦で決めたゴールもあるが、今回は自分が決めた写真ではなく、祝っている写真だけを載せた。僕は祝うのが大好きだ。それなのに彼は僕を徹底的に批判した。なぜなのか分からない。何が彼の逆鱗に触れたのか、さっぱり分からない。

分からない。彼は怒り狂っていた。代表でチームメイトだった頃、彼は僕の洗面用具やスパイクを運んでくれた。着替えを忘れた時だ。彼はスタンドにいた。

でも、俺たちはいつも仲良くやっていたと思っていた。学生時代から彼を知っている。今はもっと落ち込んでいるだろうな？チームが負けたばかりだし。この試合は人の感情を揺らす。物事を違う角度から見せるし、反応も変わる。わかるだろ？ リヴァプールが負けた試合で相手側としてプレーしたこともある。いい気分じゃない。最悪だ。そして今日、マンチェスター・ユナイテッドがそれを成し遂げたんだ」