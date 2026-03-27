ウナイ・エメリ監督率いるアストン・ヴィラも、欧州カップ戦の戦績次第で日程が大きく変更される可能性がある。トッテナム・ホットスパーとの対戦は現在、5月2日（土）午後12時30分（英国夏時間）に予定されており、TNT Sportsで放送される予定だが、変更される可能性がある。

プレミアリーグは次のように発表した。「アストン・ヴィラがヨーロッパリーグの準決勝に進出した場合、この試合は5月3日（日）午後7時（BST）に延期される。」

ヴィラは欧州での戦いを続けながらリーグ戦での上位入りを目指しているため、日曜夜の試合への変更の可能性は、第35節のスケジュールにさらなる複雑さを加えることになる。スパーズのファンは、ヴィラ・パークへの遠征計画を確定させるため、ヴィランのヨーロッパリーグでの戦況を注視することになるだろう。