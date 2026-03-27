Getty Images
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールのプレミアリーグ対決のキックオフ時間が異例の時間帯に変更されたほか、チェルシーの試合もまた珍しい時間帯に組み替えられた
北西ダービー戦、珍しい日曜日の開催枠を獲得
スタジアムに足を運ぶ多くのファンを驚かせる動きとして、オールド・トラッフォードで行われるマンチェスター・ユナイテッド対リヴァプールの大一番が、5月3日（日）に再スケジュールされた。しかし、従来の午後遅めの時間帯ではなく、両チームは異例の午後3時30分（英国夏時間）に対戦することになった。
この一戦は依然として世界サッカー界で最も注目を集める試合の一つであり、スカイ・スポーツはこの対決の放映権を維持することを決定した。日曜日の午後のキックオフは標準的だが、具体的な開始時刻である午後3時30分は、通常の午後4時30分からの「スーパーサンデー」枠からの変更となる。
- Getty Images Sport
チェルシーとマンチェスター・シティ、月曜日の激戦へ
スケジュール上の奇妙な変更は、マンチェスター・ユナイテッド戦だけにとどまらない。チェルシーのノッティンガム・フォレスト戦（ホーム）は5月4日（月）に延期され、奇妙なことにキックオフは午後3時（BST）に設定された。月曜日の午後早い時間帯のキックオフはプレミアリーグでは珍しく、祝日であるこの日にスタンフォード・ブリッジへ向かうサポーターにとっては、移動面での大きな課題となることは間違いない。
その同じ日の夜遅くには、マンチェスター・シティの優勝争いが続き、チームはマージーサイドへ遠征してエバートンと対戦する。この試合は午後8時（BST）キックオフに設定されており、月曜日はトップリーグの試合が詰め込まれた一日となる。両試合ともスカイ・スポーツで生中継され、順位表の上位と下位の両チームにとって極めて重要な意味を持つダブルヘッダーとなるだろう。
ヴィラのスケジュールは依然として不透明だ
ウナイ・エメリ監督率いるアストン・ヴィラも、欧州カップ戦の戦績次第で日程が大きく変更される可能性がある。トッテナム・ホットスパーとの対戦は現在、5月2日（土）午後12時30分（英国夏時間）に予定されており、TNT Sportsで放送される予定だが、変更される可能性がある。
プレミアリーグは次のように発表した。「アストン・ヴィラがヨーロッパリーグの準決勝に進出した場合、この試合は5月3日（日）午後7時（BST）に延期される。」
ヴィラは欧州での戦いを続けながらリーグ戦での上位入りを目指しているため、日曜夜の試合への変更の可能性は、第35節のスケジュールにさらなる複雑さを加えることになる。スパーズのファンは、ヴィラ・パークへの遠征計画を確定させるため、ヴィランのヨーロッパリーグでの戦況を注視することになるだろう。
- AFP
アーセナルとリーズがテレビの注目カードに選出
今週末の試合は、実際には金曜日の夜、照明の下で幕を開ける。午後8時（英国夏時間）から、リーズ・ユナイテッドがバーンリーを迎え撃つこの一戦は、降格争いにおいて極めて重要な「6ポイントマッチ」となる可能性がある。この試合はスカイ・スポーツのテレビ中継のトップを飾り、ハイステークスな週末のサッカーの幕開けを告げる。また、土曜日の夜にはアーセナルがフルハムをホームに迎え、ロンドン・ダービーを繰り広げるため、テレビの注目も集まる。
エミレーツ・スタジアムで行われるアーセナルの試合は、5月2日（土）午後5時30分（BST）キックオフに変更された。アーセナルとリーズは従来の放送枠で対応する一方、注目はマンチェスター・ユナイテッドとチェルシーに課された異例の変更点に集まっている。リーグ側はファンに対し、これらは現時点での決定ではあるものの、カップ戦の結果次第でシーズン終盤のスケジュールは常に変更される可能性があることを改めて伝えている。