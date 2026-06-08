報道によると、マンチェスター・ユナイテッドは他クラブよりトナーリの動向を注視している。カゼミーロのMLS移籍が確実視される中、レッドデビルズは中盤の刷新を計画。マッテオ・モレット氏によると、元ミランの彼はユナイテッドの最優先補強候補で、移籍交渉は加速している。

ユナイテッドは今後数週間で詳細を精査し、移籍の可能性を判断する。ただし、復調後に好パフォーマンスを続けるイタリア代表MFには、他クラブも注目している。