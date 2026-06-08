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マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティの関心が報じられる中、ニューカッスルはアレクサンダー・イサクの移籍騒動を繰り返さないため、サンドロ・トナリをまもなく放出する見込みだ。
マンチェスター・ユナイテッドがトナリ獲得競争でリード
報道によると、マンチェスター・ユナイテッドは他クラブよりトナーリの動向を注視している。カゼミーロのMLS移籍が確実視される中、レッドデビルズは中盤の刷新を計画。マッテオ・モレット氏によると、元ミランの彼はユナイテッドの最優先補強候補で、移籍交渉は加速している。
ユナイテッドは今後数週間で詳細を精査し、移籍の可能性を判断する。ただし、復調後に好パフォーマンスを続けるイタリア代表MFには、他クラブも注目している。
- AFP
マンチェスター・シティが入札合戦に参戦
マンチェスター・シティもトナリ獲得レースに加わった。同クラブには元ミランのティジャニ・ラインダースがすでに在籍している。ベルナルド・シルバが退団し、ロドリもレアル・マドリードの誘いに心を動かされているため、シティは中盤の刷新が必要になる可能性に直面している。クラブと代表で実力を証明したトナリのプロフィールは、クラブと監督にとって極めて魅力的だ。
マンチェスターの青のクラブの関心が、ニューカッスルの立場をさらに複雑にしている。マグパイズとしては主力選手を残したいが、マンチェスターの2クラブが入札合戦に発展すれば、北東部のクラブにとってPSRを乗り切る資金注入になる可能性がある。
ニューカッスル、1億ポンドの破格評価額を設定
トナーリをニューカッスルから引き抜くには、約1億ユーロという天文学的な移籍金が必要だ。
この額ゆえ、マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティが争奪戦を繰り広げる可能性もある。選手やイタリアサッカー界にとっては名誉でも、本命をセリエAに呼び戻したいユヴェントスなどには痛手だ。
『テレグラフ』によると、ニューカッスルは長期化した昨夏のアレクサンダー・イサクの移籍劇を繰り返さないため、早期解決を目指す。トナーリの代理人が各クラブと接触しており、クラブは今夏の退団を見込んでいる。
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紳士協定と欧州サッカー
トナリの獲得には多額の費用がかかるが、今シーズンの結果次第で実現の可能性は高まる。数日前、イングランドではニューカッスルと選手間で「紳士協定」が結ばれたと報じられた。これは、エディ・ハウ監督率いるチームが来シーズンの欧州カップ戦出場権を得られなければ、クラブが移籍を容認するという内容だ。
24歳のトナーリは今もハウ監督の戦術で重要な存在だが、クラブは現状の順位を受け、現実的な判断を迫られている。アレクサンダー・イサクのケースのような混乱を避けるため、スカウト陣は透明性を最優先する。適切なオファーがあり、欧州カップ戦出場権を得られなければ、トナーリのセント・ジェームズ・パークでのキャリアは終わりに近づくかもしれない。