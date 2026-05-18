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マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティの開催地を巡る対立を受け、FAがユースカップ決勝の規定を見直す
ダービーの開催地を巡り、規制の見直しが検討される
『デイリー・メール』紙によると、FAは今シーズンのFAユースカップ決勝を巡るマンチェスター2クラブの論争を受け、決勝開催規則の見直しを決めた。現在は抽選で先に選ばれたチームがホームで開催する。しかし今年はシティがエティハド・スタジアムの工事により、収容6,447人の女子専用スタジアムへの変更を決めた。
ユナイテッドはより多くの観客の前でプレーできるようホームのオールド・トラッフォードでの開催を提案したが、これは拒否された。この判断にユナイテッドのファンやアカデミースタッフは憤慨。マンチェスター・ユナイテッド・サポーターズ・トラストやファンフォーラムもFAへの介入を要求した。
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サポーターらが「少なすぎる」入場者数制限を批判
両団体は共同声明で、この決定を「不名誉」と批判。マンチェスター・ユナイテッドが前回決勝に進んだ際はオールド・トラッフォードに6万7000人が集まったと指摘し、「この大一番を少数観客で実施するのはサポーターへの裏切りであり、若者たちからキャリア最大の夜を奪う」と付け加えた。
抗議は無視され、試合はエティハド・スタジアム向かいのジョイ・スタジアム（収容5万3400人）で行われ、シティが2-1で勝利した。FAは再発防止のため規則変更を検討している。 プロサッカー運営委員会が了承すれば、この条項が正式に追加される。ホームチームが「メイン」スタジアムを使用できない場合、試合は対戦相手のホームスタジアムで開催されることになる。
フレッチャーが演出を批判
シティの優勝を受け、ユナイテッドU-18監督ダレン・フレッチャーはFAを批判した。「開催地など試合を巡るすべてに失望している」と語った。彼はまた、大会の運営にも不快感を示した。
「相手チームを尊重すべきだ。しかし今回はシティがFAユースカップを乗っ取ったようで話にならない。FA主催の大会なのに、監督や選手一人ひとりに野次が飛ぶなんて聞いたことがない。決勝でそんなことはあり得ない」と決勝の雰囲気にも不満を漏らした。
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競技の公正性への懸念
「FA主催の大会なのに、試合終了間際の対応を見れば、準備期間中はまるでマンチェスター・シティの大会のようだった。それが今夜の唯一の不満だ。だが勝ったのは実力のあるチームだ。彼らを称えたい」とフレッチャーは話し、ピッチ外の問題があってもスポーツマンシップに則った結果だと認めた。
提案されている見直しは、FAユースカップが若手選手にとって権威ある舞台であり続けるため、注目度と観客動員を最大化するのが目的だ。ホームチームのメインスタジアムが使用できない場合、アウェーチーム側の会場へ変更する可能性もある。これにより、FAは主要な決勝戦がセカンドトレーニング施設や小規模スタジアムで開催される印象を避けたいとしている。