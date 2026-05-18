マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティの開催地を巡る対立を受け、FAがユースカップ決勝の規定を見直す

両団体は共同声明で、この決定を「不名誉」と批判。マンチェスター・ユナイテッドが前回決勝に進んだ際はオールド・トラッフォードに6万7000人が集まったと指摘し、「この大一番を少数観客で実施するのはサポーターへの裏切りであり、若者たちからキャリア最大の夜を奪う」と付け加えた。

抗議は無視され、試合はエティハド・スタジアム向かいのジョイ・スタジアム（収容5万3400人）で行われ、シティが2-1で勝利した。FAは再発防止のため規則変更を検討している。 プロサッカー運営委員会が了承すれば、この条項が正式に追加される。ホームチームが「メイン」スタジアムを使用できない場合、試合は対戦相手のホームスタジアムで開催されることになる。