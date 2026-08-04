『QuotidianoSportivo』によると、ユナイテッドとチェルシーが今夏、ボローニャDFルクミの獲得をともに検討している。28歳のコロンビア代表は、それぞれの戦力強化を目指す両プレミアリーグクラブにとって魅力的なターゲットとして浮上している。

ボローニャは、現在の移籍市場でこのセンターバックを売却する圧力が強まっている。ルクミの契約は来夏で満了となるため、イタリアのクラブは来年フリー移籍で失う事態を避ける決意だ。移籍金は妥当な2500万ユーロに設定されており、イングランドの両クラブは迅速に取引をまとめるのに必要な資金力を確実に備えている。



