マンチェスター・ユナイテッドとチェルシーが、ブラジル人スターの移籍で5000万ポンドで合意。

2023年1月にチェルシー加入を決めたサントスだが、クラブでのキャリアは順風満帆ではなかった。 加入直後に2023-24シーズン終了までヴァスコ・ダ・ガマへ期限付き移籍し、2024-25シーズンはノッティンガム・フォレストへ移籍したが、出場機会を得られず短期間で終了。チェルシーは2024年1月、彼を呼び戻した。

今年の夏、カルロ・アンチェロッティ監督が率いるワールドカップ代表入りは逃したが、サントスは依然として高く評価される有望株だ。リアム・ローゼニオール監督率いるストラスブールでのレンタル期間中、欧州サッカーの過酷な環境にも適応できることを証明し評価を上げた。昨季はチェルシーの先発入りが期待されたものの、3人の監督の下でプレーしたためパフォーマンスの安定性に欠けた。