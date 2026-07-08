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マンチェスター・ユナイテッドとチェルシーが、ブラジル人スターの移籍で5000万ポンドで合意。
ユナイテッドがブラジル人若手選手争奪戦を制した。
スカイ・スポーツによると、マンチェスター・ユナイテッドはサントスを5000万ポンドで獲得し、移籍市場で大きな話題を呼んでいる。 移籍金は4800万ポンドを即金で支払い、追加で200万ポンドを支払う見込みだ。22歳のサンタスは近日中にメディカルチェックを受ける予定で、来季チャンピオンズリーグ復帰を目指すユナイテッドにとって重要な補強となる。
契約にはチェルシーへ転売時の10％分配条項が含まれる。西ロンドンで出場機会が限られていた22歳のMFは、オールド・トラッフォードで欧州トップクラブの主力を目指す。
- AFP
シャビ・アロンソ体制が、退団者続出の中で始動。
シャビ・アロンソ新監督がスタンフォード・ブリッジで陣頭指揮を執る中、サントスは退団を決意した。アロンソ監督はすでに大幅な陣容入れ替えを進めている。ブラジル代表のサントスは、来季のトップチームでの出場機会を不安視し、クラブに退団の意向を伝えた。ポジション争いは依然として激しく、控えに回るリスクを避けたい若手MFの判断だった。
特にモイセス・カイセドが長期契約を締結し、中盤の軸として地位を確立したことが決定打となった。22歳のサントスは、出場機会を求めて新天地への移籍を決断した。
橋への複雑な道のり
2023年1月にチェルシー加入を決めたサントスだが、クラブでのキャリアは順風満帆ではなかった。 加入直後に2023-24シーズン終了までヴァスコ・ダ・ガマへ期限付き移籍し、2024-25シーズンはノッティンガム・フォレストへ移籍したが、出場機会を得られず短期間で終了。チェルシーは2024年1月、彼を呼び戻した。
今年の夏、カルロ・アンチェロッティ監督が率いるワールドカップ代表入りは逃したが、サントスは依然として高く評価される有望株だ。リアム・ローゼニオール監督率いるストラスブールでのレンタル期間中、欧州サッカーの過酷な環境にも適応できることを証明し評価を上げた。昨季はチェルシーの先発入りが期待されたものの、3人の監督の下でプレーしたためパフォーマンスの安定性に欠けた。
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サントスの退団で、アロンソの移籍収入は1億2600万ポンドに到達した。
チェルシーにとって、この移籍は2023年にヴァスコ・ダ・ガマから約1800万ポンドで獲得した選手から大きな利益をもたらす。クラブ首脳陣は、彼が来シーズンの出場見通しに不満を抱いていると判明すると、迅速に手続きを進めた。
これにより、マルク・ククレジャのレアル・マドリードへの5200万ポンド移籍、タイリック・ジョージのエバートンへの2400万ポンド移籍に続き、サントスは今夏3人目の公式退団選手となった。 マンチェスター・ユナイテッドが移籍を正式決定すれば、アロンソ監督率いるチェルシーは今夏、合計約1億2600万ポンドの移籍金を調達したことになる。この資金は、監督が陣容を整理し、理想のチーム作りを進める上で再投資される見込みだ。
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