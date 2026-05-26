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マンチェスター・ユナイテッドとスロベニア代表が、ベンジャミン・セスコの扱いを巡って対立。代表監督は、負傷からの早期復帰に困惑している。
スロベニア、セスコの出場可否に新たな懸念
セサルがセスコの代表招集欠場を公に疑問視し、マンチェスター・ユナイテッドとスロベニア代表の間に緊張が高まっている。22歳のセスコは10月以来代表戦に出ていないが、今季ユナイテッドでは32試合に出場している。 発端は、マンチェスター・ユナイテッド対リヴァプール戦でセスコが広告看板に衝突し、すねを痛めたこと。スロベニア代表はユナイテッド提出の医療報告書を確認し、6月のキプロス、クロアチアとの親善試合での招集を見送った。
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セザールは繰り返される状況に不満を漏らした
セザールは、代表招集を回避したセスコがプレミアリーグの試合には毎回間に合うように回復する理由が理解できないと認めた。この問題は、スロベニアサッカー協会とマンチェスター・ユナイテッドの関係をさらに悪化させている。月曜日の会見でセザールは、代表欠場後のセスコの回復タイミングに疑問を呈した。
デイリー・メールが伝えたところによると、セサールは「彼は3月の最後の招集を欠席した。その時はしばらくユナイテッドを離れることを望んでいたが、彼はすぐに戻り、クラブの試合を1試合も欠場しなかった」と述べた。「しかし、選手が1ヶ月間も試合のリズムに乗れていないなら、戻ってきても本来の力を出せない状態でプレーする意味が分からない」
長年にわたるクラブ対国の対立
「レッド・デビルズ」とスロベニア代表の対立は、セサル監督就任前から続いていた。前監督ケク氏も昨年11月のトッテナム戦でセスコが負傷した際、クラブの対応を批判した。この出来事が重なり、スロベニアはW杯予選敗退。
後任のセザールも、代表チームへの不平等な扱いだと感じ、反発を続けている。スロベニア側は、ハンガリー、モンテネグロ、コソボ、スウェーデン、キプロス、クロアチア戦でセスコが欠場したことがチームに不利だったと主張している。
セザールは昨年3月、「代表戦は我々にとって極めて重要だが、マンチェスター・ユナイテッドにとってはそうではない。しかしベンジャミンにとっては、この14日間はトレーニングを控えるべきだ」と述べた。同国の医療部門も「彼がプレーするのは好ましくない」と即座に判断した。
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セスコは、現在も続く緊張の中心的な存在であり続けている
マンチェスター・ユナイテッドは、すねを痛めたセスコに来季へ向けて追加の回復期間が与えられることを歓迎するだろう。しかし、スロベニア代表陣営内では不満が高まっており、招集を巡る対立の早期解決は難しい。セスコは代表への献身を続けていますが、もし再び負傷や離脱があれば、国を象徴するこの選手を巡りクラブと代表の緊張はさらに高まる恐れがある。