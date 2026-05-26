マンチェスター・ユナイテッドとスロベニア代表が、ベンジャミン・セスコの扱いを巡って対立。代表監督は、負傷からの早期復帰に困惑している。

「レッド・デビルズ」とスロベニア代表の対立は、セサル監督就任前から続いていた。前監督ケク氏も昨年11月のトッテナム戦でセスコが負傷した際、クラブの対応を批判した。この出来事が重なり、スロベニアはW杯予選敗退。

後任のセザールも、代表チームへの不平等な扱いだと感じ、反発を続けている。スロベニア側は、ハンガリー、モンテネグロ、コソボ、スウェーデン、キプロス、クロアチア戦でセスコが欠場したことがチームに不利だったと主張している。

セザールは昨年3月、「代表戦は我々にとって極めて重要だが、マンチェスター・ユナイテッドにとってはそうではない。しかしベンジャミンにとっては、この14日間はトレーニングを控えるべきだ」と述べた。同国の医療部門も「彼がプレーするのは好ましくない」と即座に判断した。