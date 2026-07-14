マンチェスター・ユナイテッドとイングランド代表のレジェンド、デビッド・ベッカムが、リオネル・メッシ、レディー・ガガ、ハリー・ケインに続き『フォートナイト』のキャラクターになった。

『フォートナイト』の計画によると、プレイヤーは2種類のベッカムスキンを選択できる。1つはイングランド代表の背番号7ユニフォームだ。

あるいは、ワールドカップのスタンドで観戦する彼のように、スーツにネクタイのフォーマル版を選ぶこともできます。投稿に添付された短い動画では、スーツ姿のスキンが実際に使用されている様子が確認できます。これらのデジタル衣装は、レアル・マドリードへの高額移籍や、その後のLAギャラクシー、ACミラン、パリ・サンジェルマンでの活躍など、現役時代の華やかさを反映しています。



