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翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドとイングランド代表のレジェンド、デビッド・ベッカムが、リオネル・メッシ、レディー・ガガ、ハリー・ケインに続き『フォートナイト』のキャラクターになった。
ベッカムが『フォートナイト』とのコラボを発表
ベッカムが『フォートナイト』に参入し、自身のキャラクターデザインにも参加していると公式インスタグラムで明かした。マンチェスター・ユナイテッドでリーグ6回、チャンピオンズリーグ1回制したベッカムは「まもなく登場」と投稿した。
「新しい『フォートナイト』のキャラクターを制作中。まもなく登場予定」とベックスはキャプションを添えた。1999年のUEFA最優秀選手賞を受賞し、4カ国のトップクラブでプレーした彼は、2013年に引退。世界的な注目には慣れている。
デジタルアバターの多彩なスタイル
『フォートナイト』の計画によると、プレイヤーは2種類のベッカムスキンを選択できる。1つはイングランド代表の背番号7ユニフォームだ。
あるいは、ワールドカップのスタンドで観戦する彼のように、スーツにネクタイのフォーマル版を選ぶこともできます。投稿に添付された短い動画では、スーツ姿のスキンが実際に使用されている様子が確認できます。これらのデジタル衣装は、レアル・マドリードへの高額移籍や、その後のLAギャラクシー、ACミラン、パリ・サンジェルマンでの活躍など、現役時代の華やかさを反映しています。
豪華な顔ぶれがそろったバーチャルメンバーに加わる
『フォートナイト』に新たな世界的アイコンが参戦。レディー・ガガやダース・ベイダーなど、実在するアスリートやスターが多数登場する同作に名を連ねる。すでにハリー・ケインやリオネル・メッシといったサッカー選手もプレイアブルキャラクターとして登場している。
ベッカムはイングランド、スペイン、フランスでリーグ制覇し、LAギャラクシーではMLSカップを2度制した実績を持つ。ファンは彼としてプレイしながら、その輝かしいキャリアを味わえるだろう。明日が文字通りの「デスマッチ」にならないことを祈る。
- AFP
イングランドの今後はどうなるのか？
ベッカムが『フォートナイト』に登場するタイミングは、イングランド代表が明日の準決勝でアルゼンチンと戦う時期と重なる。彼のスキンが配信される木曜日までに、イングランドがまだワールドカップに残っていることを願いたい。
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