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マンチェスター・ユナイテッドとアーセナルが、ワールドカップ代表に選ばれなかった評価額6000万ポンドのプレミアリーグMFに注目している。
ボーンマスの至宝をめぐる争い
スコットはプレミアリーグで注目の若手英選手だ。マンチェスター・ユナイテッドとアーセナルが彼の成長を注視している。ボーンマスでの安定した創造的なプレーが評価され、ビッグクラブの関心を引いている。
『デイリー・メール』によると、獲得には多額の資金が必要で、ボーンマスは6000万ポンド（約7900万ドル）の移籍金を求める見込みだ。それでもクラブは、彼と新しい長期契約を結ぶことを期待している。
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ユナイテッドの中盤刷新が続く
マンチェスター・ユナイテッドは、カゼミーロの退団で中盤再構築が必要となり、移籍市場で活発な動きが予想される。アタランタのエデルソン獲得に向けすでに交渉を開始。この移籍はワールドカップ後に正式決定の見込みだ。さらにマイケル・キャリックはチャンピオンズリーグを見据え、補強を検討している。
スコットが最優先だが、ウェストハムの降格でマテウス・フェルナンデスも浮上。一方で、適切なオファーがあればMFマヌエル・ウガルテは放出も検討される。
アーセナルにとってのロンドンでの大一番
ミケル・アルテタ監督は中盤に若さと技術力を加えたいと考えており、アーセナルはスコットに興味を示している。北ロンドンでの試合でスコットがアーセナルを破った際、クラブ首脳陣は彼の才能を間近で目撃し、その潜在能力を認識している。しかし、プレミアリーグの他の強豪も参入し、この22歳を巡る争奪戦は激化している。
トッテナムも参入し、多額の移籍金を用意しているという。
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ワールドカップでの悔しい結果と今後の見通し
北米開催の大会を前にイングランド代表から落選したスコットにとって、個人評価や移籍報道は慰めだ。彼はフロリダの事前合宿に参加したが、トゥヘル監督がベテランを優先したため26人の最終メンバーから外れた。
2028年まで契約が残っているため、ボーンマスは売却を急ぐ必要がない。それでも、チャンピオンズリーグ出場や「ビッグ6」でプレーする機会は、スコットにとって魅力的だ。