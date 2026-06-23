マンチェスター・ユナイテッドとアーセナルが、ワールドカップ代表に選ばれなかった評価額6000万ポンドのプレミアリーグMFに注目している。

マンチェスター・ユナイテッドは、カゼミーロの退団で中盤再構築が必要となり、移籍市場で活発な動きが予想される。アタランタのエデルソン獲得に向けすでに交渉を開始。この移籍はワールドカップ後に正式決定の見込みだ。さらにマイケル・キャリックはチャンピオンズリーグを見据え、補強を検討している。

スコットが最優先だが、ウェストハムの降格でマテウス・フェルナンデスも浮上。一方で、適切なオファーがあればMFマヌエル・ウガルテは放出も検討される。