ディフェンダーのパートナー、ムリ・ロペス・ベニテスは以前、娘オーロラの誕生が彼の回復を後押ししたと語った。この家族にとっての節目は、彼が競技に復帰するための心の安定をもたらした。

今年初めのSNS投稿で、マルティネスとベニテスはこう語った。「オーロラ、あなたが来てからすべてが変わった。あなたを知った瞬間から、すべてに深い意味が生まれた。あなたを抱くのを待つ時間は最高だった。

あなたを大切にすることで、自分たちを大切にする方法も学んだの。食事や運動だけでなく、言葉、落ち着き、愛、自覚、そして一瞬一瞬を楽しむこと。あなたが準備できたとき、私たちも準備できていた。それはまるで魔法のようだった。

あなたは私たちを「今」という瞬間にしっかりと繋ぎ止めてくれました。毎日が無限に感じられ、時間は時計の『時間』ではなく、心の中の『瞬間』として感じられるようになりました。」