Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドとアルゼンチン代表のセンターバック、リサンドロ・マルティネスは、相次ぐ怪我に悩まされ、引退を検討していた。
前回王者が番狂わせを免れる
アルゼンチンはマイアミでのカーボベルデ戦を延長戦の末3－2で制し、大会での大波乱を回避した。この試合で得点とアシストを記録したマルティネスにとって、非常に重要な一戦となった。28歳のマルティネスは以前、プレミアリーグのクリスタル・パレス戦で前十字靭帯を損傷し、現役引退の危機にあった。
- AFP
涙を浮かべたディフェンダーがこれまでの道のりを振り返る
フロリダでの試合終了のホイッスルが鳴り、センターバックはリハビリの厳しい数か月を振り返り、感極まった。引退も考えた時期に生まれたばかりの娘が誕生し、彼の視点は一変した。
マルティネスはこう語った。「怪我の瞬間を思い出すと涙が溢れそうだ。自分がどこにいるのかさえ分からない。もし怪我をしたタイミングで娘が生まれていなかったら、今日ここにはいなかっただろう。そして今日、僕はワールドカップでゴールを決めた」。
家族の支えが復活の原動力に
ディフェンダーのパートナー、ムリ・ロペス・ベニテスは以前、娘オーロラの誕生が彼の回復を後押ししたと語った。この家族にとっての節目は、彼が競技に復帰するための心の安定をもたらした。
今年初めのSNS投稿で、マルティネスとベニテスはこう語った。「オーロラ、あなたが来てからすべてが変わった。あなたを知った瞬間から、すべてに深い意味が生まれた。あなたを抱くのを待つ時間は最高だった。
あなたを大切にすることで、自分たちを大切にする方法も学んだの。食事や運動だけでなく、言葉、落ち着き、愛、自覚、そして一瞬一瞬を楽しむこと。あなたが準備できたとき、私たちも準備できていた。それはまるで魔法のようだった。
あなたは私たちを「今」という瞬間にしっかりと繋ぎ止めてくれました。毎日が無限に感じられ、時間は時計の『時間』ではなく、心の中の『瞬間』として感じられるようになりました。」
- Getty Images Sport
興味深いノックアウト戦が控えている
アルゼンチンは火曜日のベスト16エジプト戦に向け、守備の課題を急いで解決しなければならない。スカローニ監督率いるチームはカーボベルデ戦で守備に不安を示したため、マルティネスには高いパス配給能力と冷静さが引き続き求められる。PK戦で勝ち上がった規律あるエジプト代表との一戦は、連覇を狙う王者にとって真の守備力が試される厳しい試練となる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。