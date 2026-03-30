マンチェスター・ユナイテッドとアトレティコ・マドリードがボルシア・ドルトムントのセンターバック獲得に動いている

チームメイトのニコ・シュロッターベックやエムレ・カンの陰に隠れることが多かったにもかかわらず、アントンはチームに欠かせない存在としての地位を確立した。このセンターバックは今シーズン、全大会通算で37試合に出場し、3ゴールを記録している。その安定したパフォーマンスは絶賛を浴びており、先月、ニコ・コヴァチ監督は彼の自己犠牲的な姿勢を称賛した。 コヴァチ監督は彼を「裏方で、目立たない場所で働き、多くの選手を味方につけたり、正しい軌道に乗せようと努める選手」と評した。さらに監督はこう付け加えた。「私にとって、それこそがリーダーシップだ。自分のエゴを後回しにし、チームを最優先にする。まさに一流だ。」