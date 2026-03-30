Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドとアトレティコ・マドリードがボルシア・ドルトムントのセンターバック獲得に動いている
欧州の強豪クラブがBVBのスター選手に狙いを定めている
スカイの報道によると、マンチェスター・ユナイテッドとアトレティコ・マドリードは、アントン選手とシグナル・イドゥナ・パークでの彼の現状について正式に問い合わせを行っている。 アストン・ヴィラもこのディフェンダーを注視している。アトレティコは以前から彼に関心を寄せており、その堅実な守備スタイルとチームを引っ張るリーダーシップが、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームにぴったりだと考えている。2024年にはシャビ・アロンソ監督も彼をバイエル・レバークーゼンへ引き抜こうとしたが、彼は最終的にシュトゥットガルトからルール地方のクラブへ、2250万ユーロで移籍することを選んだ。
- AFP
ある秘密の船長の台頭と影響力
チームメイトのニコ・シュロッターベックやエムレ・カンの陰に隠れることが多かったにもかかわらず、アントンはチームに欠かせない存在としての地位を確立した。このセンターバックは今シーズン、全大会通算で37試合に出場し、3ゴールを記録している。その安定したパフォーマンスは絶賛を浴びており、先月、ニコ・コヴァチ監督は彼の自己犠牲的な姿勢を称賛した。 コヴァチ監督は彼を「裏方で、目立たない場所で働き、多くの選手を味方につけたり、正しい軌道に乗せようと努める選手」と評した。さらに監督はこう付け加えた。「私にとって、それこそがリーダーシップだ。自分のエゴを後回しにし、チームを最優先にする。まさに一流だ。」
シュロッターベック、大型の新契約が目前に
元シュトゥットガルト所属の選手を巡って様々な憶測が飛び交う中、ドルトムントはシュロッターベックとの大規模な契約延長を最終調整している。ドイツ代表の同選手は、代表戦中断期間後に新たな長期契約に署名する見通しで、これにより2031年までクラブに残留することになる。この契約延長により、彼の年俸総額は約1400万ユーロとなる。同DFはクラブへの忠誠を表明しているが、報道によると、新契約には2027年に発効する移籍金条項が含まれるという。
- Getty Images Sport
国内での成功に引き続き注力する
ドルトムントの新スポーツディレクター、オーレ・ブック氏は、アントンの年俸を500万ユーロから600万ユーロに引き上げるため、近いうちに契約交渉を開始する見通しだ。しかし、アントン自身は謙虚な姿勢を崩さず、ブンデスリーガの終盤戦に全力を注いでいる。ドルトムントは現在、27試合を終えて勝ち点61で2位につけており、バイエルン・ミュンヘンに9ポイント差をつけられている。今後、シュトゥットガルトやレバークーゼンとの重要な一戦が控えている。