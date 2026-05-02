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Thomas Hindle

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドとの契約が切れるカゼミーロについて、インター・マイアミが交渉を続けていると報じられた。

カゼミーロ
インテルマイアミCF
マンチェスター・ユナイテッド
移籍情報

カゼミーロは今夏マンチェスター・ユナイテッドとの契約が満了するにあたり、MLSカップ王者のインター・マイアミと交渉中だ。6月にレッドデビルズを去る見込みで、マイアミは獲得に最も興味を示すクラブの一つ。移籍が実現すれば、長年のCONMEBOLのライバル、リオネル・メッシとチームメイトになる。

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    カゼミーロが交渉中

    ブラジル人選手カゼミーロはMLS強豪との契約交渉中だが、まだ合意は近い状態ではない。彼は世界中からオファーを受けており、サウジ・プロリーグの関心も報じられている。しかし移籍情報に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、現時点ではマイアミとの契約の方がはるかに可能性が高いという。

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    複雑な取引

    MLSの給与規定により、このブラジル人選手との契約は複雑になる。インテル・マイアミはすでに指定選手を3人抱えており、4人目に多額を払えない。そのため、カゼミーロがMLSでプレーするには大幅な減俸を受け入れる必要がある。

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    残留を求める声を一蹴した

    マンチェスター・ユナイテッドの一部関係者はカゼミーロの残留を望んでいた。ブラジル人はマイケル・キャリック監督の下で調子を上げていた。月曜日のブレントフォード戦で圧倒的な活躍を見せ、「あと1年残ってほしい」との声も上がった。それでも本人は退団の意思を変えない。

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    ワールドカップ後のMLSブーム？

    カゼミーロもワールドカップ後にMLS移籍を選ぶかもしれない。アトレティコ・マドリードのグリーズマンはオーランド・シティとの合意済み。レヴァンドフスキとサラーもバルセロナとリヴァプールとの契約満了後、MLS移籍が報じられている。

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