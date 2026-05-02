マンチェスター・ユナイテッドとの契約が切れるカゼミーロについて、インター・マイアミが交渉を続けていると報じられた。

マンチェスター・ユナイテッドの一部関係者はカゼミーロの残留を望んでいた。ブラジル人はマイケル・キャリック監督の下で調子を上げていた。月曜日のブレントフォード戦で圧倒的な活躍を見せ、「あと1年残ってほしい」との声も上がった。それでも本人は退団の意思を変えない。