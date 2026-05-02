Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドとの契約が切れるカゼミーロについて、インター・マイアミが交渉を続けていると報じられた。
- Getty Images Sport
カゼミーロが交渉中
ブラジル人選手カゼミーロはMLS強豪との契約交渉中だが、まだ合意は近い状態ではない。彼は世界中からオファーを受けており、サウジ・プロリーグの関心も報じられている。しかし移籍情報に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、現時点ではマイアミとの契約の方がはるかに可能性が高いという。
- Getty Images Sport
複雑な取引
MLSの給与規定により、このブラジル人選手との契約は複雑になる。インテル・マイアミはすでに指定選手を3人抱えており、4人目に多額を払えない。そのため、カゼミーロがMLSでプレーするには大幅な減俸を受け入れる必要がある。
- Getty Images Sport
残留を求める声を一蹴した
マンチェスター・ユナイテッドの一部関係者はカゼミーロの残留を望んでいた。ブラジル人はマイケル・キャリック監督の下で調子を上げていた。月曜日のブレントフォード戦で圧倒的な活躍を見せ、「あと1年残ってほしい」との声も上がった。それでも本人は退団の意思を変えない。
- AFP
ワールドカップ後のMLSブーム？
カゼミーロもワールドカップ後にMLS移籍を選ぶかもしれない。アトレティコ・マドリードのグリーズマンはオーランド・シティとの合意済み。レヴァンドフスキとサラーもバルセロナとリヴァプールとの契約満了後、MLS移籍が報じられている。