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マンチェスター・ユナイテッドで2度の優勝を経験した選手が、プレミアリーグのカルト的人気選手たちが集う日曜リーグのクラブに加入した
レッド・デビルズのレジェンドが帰還
オールド・トラッフォードで10年にわたり右サイドを駆け巡ったことで知られるバレンシアは、LDUキトやケレタロでのプレーを経て、2021年5月に一度は現役引退を表明していた。しかし、チェシャー・ベッツ・リーグ・プレミアディビジョンの魅力は、このエクアドルのレジェンドにとってあまりにも強すぎたようだ。
2009年にウィガン・アスレティックから移籍し、クリスティアーノ・ロナウドの穴を埋めた40歳の彼は、マンチェスターにおけるレジェンドだ。当初は鋭いスピードを武器とするウインガーだったが、やがてリーグ屈指の頼れる右サイドバックへと転身し、キャプテンマークを巻いて330試合以上に出場した。 今、バレンシアは北西部に戻り、国内で最も話題を集めつつあるベテランチームに加入する。ウィセンショーは日曜日の夕方にこのニュースを正式に発表し、かつてジョゼ・モウリーニョ監督の下でユナイテッドのキャプテンを務めた男にとって、センセーショナルな競技復帰の幕開けとなった。
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プレミアリーグのカルト的人気選手たち
ウィセンショーのロッカールームで、バレンシアだけが有名な選手というわけではない。このベテランチームは、プレミアリーグのカルト的な人気を誇る英雄たちを多数擁する、驚異的なメンバーを揃えている。彼の新しいチームメイトには、元イングランド代表のエミール・ヘスキーや、同じくプレミアリーグ優勝経験を持つダニー・ドリンクウォーターに加え、攻撃の起点となるスティーブン・アイアランド、そして守備の要であるジョレオン・レスコットやネダム・オヌオハらが名を連ねている。 スターの勢いはそれだけにとどまらず、マーク・アルブライトン、ジェファーソン・モンテロ、キャメロン・ジェロームといった面々も、ベテランリーグを席巻するために編成されたこのチームに名を連ねている。地元サッカー界において前例のないほどの才能が集結しており、これらの選手たちのプレーを見て育った地元の観客にとって、ウィセンショーの試合は毎回、スター選手たちが勢揃いする一大イベントとなっている。
チェシャー・ベッツ・リーグを席巻
当然のことながら、この「ガラクティコス」さながらのアプローチは、日曜リーグにおいて対戦相手に恐るべき結果をもたらしている。ウィセンショー・ベッツは今シーズン、7戦全勝という完璧な成績を誇り、ディビジョン首位を独走している。その圧倒的な強さは、得点王パピス・シセを筆頭に、驚異的な得失点差54という数字に如実に表れている。 元ニューカッスル・ユナイテッドのストライカーは絶好調で、11月にリヴァプール・サウスを11-0で粉砕した試合では、2度のハットトリックを達成したことで有名だ。talkSPORTによると、シセは今シーズンわずか3試合の出場で既に19ゴールを記録している。チームはトロフィーケースを埋めることにも精を出しており、3月にはランカシャーFAベテランズカップとマンチェスターFAベテランズカップの両方を、大量得点による勝利で手中に収めた。
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バレンシアに残るマンチェスター・ユナイテッドの遺産
彼が新たな章へと踏み出す中、バレンシアがトップレベルで成し遂げた功績は、現代のウイングバックにとって依然として高い目標となっている。 マンチェスター・ユナイテッドでの10年間の在籍期間中、彼はプレミアリーグ優勝2回、FAカップ、ヨーロッパリーグを含む9つのタイトルを獲得した。その卓越した個人技はチームメイトからも高く評価され、クラブの「年間最優秀選手賞」を2度受賞し、2009-10シーズンのPFA年間ベストイレブンにも選出された。
2019年にオールド・トラッフォードを去って以来、バレンシアはマンチェスター・ユナイテッド・レジェンズチームでのプレーを通じて、クラブとのつながりを維持してきた。ワイゼンショーへの移籍により、彼は「故郷」と呼ぶこの街に留まりつつ、かつての対戦相手たちと共にプレーすることができるようになった。