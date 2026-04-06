マンチェスター・ユナイテッドで2度の優勝を経験した選手が、プレミアリーグのカルト的人気選手たちが集う日曜リーグのクラブに加入した

オールド・トラッフォードで10年にわたり右サイドを駆け巡ったことで知られるバレンシアは、LDUキトやケレタロでのプレーを経て、2021年5月に一度は現役引退を表明していた。しかし、チェシャー・ベッツ・リーグ・プレミアディビジョンの魅力は、このエクアドルのレジェンドにとってあまりにも強すぎたようだ。

2009年にウィガン・アスレティックから移籍し、クリスティアーノ・ロナウドの穴を埋めた40歳の彼は、マンチェスターにおけるレジェンドだ。当初は鋭いスピードを武器とするウインガーだったが、やがてリーグ屈指の頼れる右サイドバックへと転身し、キャプテンマークを巻いて330試合以上に出場した。 今、バレンシアは北西部に戻り、国内で最も話題を集めつつあるベテランチームに加入する。ウィセンショーは日曜日の夕方にこのニュースを正式に発表し、かつてジョゼ・モウリーニョ監督の下でユナイテッドのキャプテンを務めた男にとって、センセーショナルな競技復帰の幕開けとなった。