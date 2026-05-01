Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドで結果を出せなかったアントニーは、クリスティアーノ・ロナウドの肉体美に「恥ずかしくなった」と明かし、オールド・トラッフォードでの「複雑な」日々を語った。
ブラジル人選手がマンチェスター・ユナイテッド退団を振り返る
26歳のウイングは、アヤックスから9500万ユーロ（8200万ポンド／1億1100万ドル）の移籍金でプレミアリーグに加入した後、複雑な時期を過ごしたと語った。 彼は、ベティスへ移籍する前に巨額の移籍金に見合う活躍ができなかった理由として、サッカー以外の個人的な問題を挙げた。それでもマンチェスター・ユナイテッドには感謝しており、この苦境が選手として成熟するきっかけになったと語っている。
- Getty
苦闘の実態を明らかにする
プレミアリーグでの不振について『グローボエスポルテ』のインタビューで、このフォワードは精神状態や私生活がプレーに直接影響したと明かした。彼は「ピッチ外の問題は大きな影響を及ぼします。いくつかの私的な問題を抱え、それがプレーを妨げました。難しい時期でしたが、学びとなり成長できました」と語った。 マンチェスター・ユナイテッドに移籍したことを後悔していないし、クラブには感謝している。そこで多くを学んだし、今ベティスで幸せなのは、イングランドで過ごした困難な時期のおかげだ。」
- Getty Images Sport
伝説の人物による指導
アントニーは2022-23シーズン、ロナウドと7試合のみ共にしたが、そのプロ意識と気さくな人柄に敬意を抱いた。 彼はこう語る。「クリスティアーノ・ロナウドは素晴らしい人物だ。彼からは多くのことを学べる。彼は冗談交じりにこう言った。『みんなは俺を頑固だと思っているけど、普段の生活ではすごく遊び心があるんだ』と。
彼からは人生や本など、サッカー以外の話題を多く教えてもらった。それが良い気分転換になった。彼は『今日はサッカーの話をしないよ』とよく言った。ある時、サウナで体を指して『俺、23歳に見えるか？』と冗談を言った。 40歳近くになっても体を大切にする姿に、私は恥ずかしくなった。彼は誰もが憧れるお手本だ」
- Getty Images Sport
世界舞台を目指して
アントニーは現在、スペインでの好調を維持することに集中している。今シーズン、ベティスで41試合に出場し13ゴール9アシストを記録。この活躍は2026年ブラジルW杯代表入りを確実にするためだ。彼は2025年6月以来、代表に招集されておらず、2023年3月のモロッコとの親善試合敗戦以来、代表戦から遠ざかっている。 2022年大会にも出場したこのウインガーは、2度目のワールドカップに向けてより準備ができていると感じている。