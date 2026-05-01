マンチェスター・ユナイテッドで結果を出せなかったアントニーは、クリスティアーノ・ロナウドの肉体美に「恥ずかしくなった」と明かし、オールド・トラッフォードでの「複雑な」日々を語った。

アントニーは2022-23シーズン、ロナウドと7試合のみ共にしたが、そのプロ意識と気さくな人柄に敬意を抱いた。 彼はこう語る。「クリスティアーノ・ロナウドは素晴らしい人物だ。彼からは多くのことを学べる。彼は冗談交じりにこう言った。『みんなは俺を頑固だと思っているけど、普段の生活ではすごく遊び心があるんだ』と。

彼からは人生や本など、サッカー以外の話題を多く教えてもらった。それが良い気分転換になった。彼は『今日はサッカーの話をしないよ』とよく言った。ある時、サウナで体を指して『俺、23歳に見えるか？』と冗談を言った。 40歳近くになっても体を大切にする姿に、私は恥ずかしくなった。彼は誰もが憧れるお手本だ」