深刻な危機にあるマンチェスター・ユナイテッドで、まだ16歳の少年がレッドデビルズのサポーターに夢を見せている。その名字は大きな重みを持つが、イングランドサッカー界に現れた新たな神童は、その重圧をまったく感じていないようだ。その少年の名はカイ・ウェイン・ルーニー。そう、彼はまさしくあのウェイン・ルーニーの息子だ。父はマンチェスター・ユナイテッドですべてを勝ち取った。
マンチェスター・ユナイテッドで新たなルーニーがゴールを量産。息子カイがU-18のバーンリー戦で4得点
バーンリーU-18相手に4ゴール
カイ・ルーニーはまだ16歳だが、大きな注目を集めながら父の足跡をたどっている。父ウェインはエヴァートンで育ち、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドとなった。一方、カイはそのマンチェスター・ユナイテッドでキャリアをスタート。今季はダレン・フレッチャー率いるU-18チームで飛躍を遂げている。
前節にはバーンリーに6-0で勝利した一戦で4ゴールを挙げ、一躍脚光を浴びた。4得点はそれぞれ異なる形で生まれた。1点目は味方のヘディングシュートがポストに当たって跳ね返ったところへ飛び込み、左足で押し込んだ。2点目は自ら獲得したPKを決め、3点目はコーナーキックから高く跳び上がってヘディング。最後はバーンリー守備陣のミスを突き、強烈な右足のシュートで4-0とし、勝負を決めた。
ストライカーかウイングか？ 父ウェインのように
今季はU-18の3試合で5得点1アシストを記録。本来の対象年齢を大きく下回りながら、ユースリーグとプリマヴェーラのリーグ戦でもすでにデビューを果たしている。
カイ・ウェイン・ルーニーは元来、攻撃的なサイドの選手だ。プレミアリーグで目覚ましい活躍を見せるブカヨ・サカや、現在マンチェスター・ユナイテッドでプレーするマーカス・ラッシュフォードのようなタイプである。だが今は、父ウェイン・ルーニーもそうだったように、型にはまらないセンターフォワードへと変貌しつつある。両足でも頭でも何でもこなせる一方、純粋な9番らしい体格は持ち合わせていない。
父親に対する禁止令と契約
サッカーを始めた当初から、カイ・ルーニーは父親に一つの重要な禁止事項を設けていた。ルーニー一家のドキュメンタリーで明かされたのは、父ウェインが試合を観戦するためにピッチ脇へ来ると、自分やチームの気が散るため、来ないでほしいとカイが頼んでいたということだ。
一方、ウェイン自身もマンチェスター・ユナイテッドに対し、息子を特別扱いせず、将来に関するあらゆる判断はピッチ上でのパフォーマンスに基づいて行うよう求めている。カイもそれに応える結果を出し続け、プロ入りにつながると見込まれる現在の奨学金も勝ち取った。
サポーターは夢を見る
昨日の活躍で、カイ・ルーニーの名前がマンチェスター・ユナイテッドのファンの間で一気に話題となった。ユナイテッドはまたしても苦境にあり、キャリックの立場は風前の灯火だ。首脳陣が新たな監督を見つけ次第、事実上解任される見通しとなっている。
オールド・トラッフォードでは守備と同じくらい攻撃も問題となっており、SNS上では早くもルーニーのトップチーム昇格を求める声が上がっている。だが、ユナイテッドはこの若者を急がせるつもりはない。カイ・ルーニーがトップチームに上がる日は来る。ただし、適切な時期を待ってのことだ。
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