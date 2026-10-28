マンチェスター・ユナイテッドで新たなルーニーがゴールを量産。息子カイがU-18のバーンリー戦で4得点

カイ・ルーニーはまだ16歳だが、大きな注目を集めながら父の足跡をたどっている。父ウェインはエヴァートンで育ち、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドとなった。一方、カイはそのマンチェスター・ユナイテッドでキャリアをスタート。今季はダレン・フレッチャー率いるU-18チームで飛躍を遂げている。

前節にはバーンリーに6-0で勝利した一戦で4ゴールを挙げ、一躍脚光を浴びた。4得点はそれぞれ異なる形で生まれた。1点目は味方のヘディングシュートがポストに当たって跳ね返ったところへ飛び込み、左足で押し込んだ。2点目は自ら獲得したPKを決め、3点目はコーナーキックから高く跳び上がってヘディング。最後はバーンリー守備陣のミスを突き、強烈な右足のシュートで4-0とし、勝負を決めた。