Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドで居場所を失ったジャドン・サンチョがボルシア・ドルトムントへの3度目の移籍が噂される中、マルコ・ロイスが彼に助言を送った
停滞していたキャリアを再起させるチャンス
ロイスは、停滞しているキャリアを再起させるため、元チームメイトがブンデスリーガに戻ることを公に支持した。現在MLSのLAギャラクシーでプレーしているロイスは、プレミアリーグでの数年にわたる苦闘を経て、サンチョが再び軌道に乗るために必要なのは、ドルトムントという馴染み深い環境であると考えている。
- Getty Images Sport
レウス、サンチョの復帰について本音を明かす
『SportBild』のインタビューで、ロイスは次のように語った。「ジャドンへの私の最大のアドバイスは、周りを見渡して、どこなら再び居心地の良さを感じ、最高のパフォーマンスを取り戻せるかを見極めることだ。もしそれがBVBであるなら、彼にとってもドルトムントにとっても良いことだろう」
2017年から2021年にかけてBVBで共に過ごした4年間、この2人は圧倒的なコンビネーションを見せ、サンチョは世界サッカー界で最も生産性の高い若手選手の一人として頭角を現した。ロイスは、ロンドン生まれのこのスター選手をこれほどまでに脅威的な存在にした資質を懐かしく振り返っている。
ドルトムントのレジェンドはこう付け加えた。「直感的に、そして窮地においてこれほど的確な判断を下せる選手と並んでプレーしたことは、ほとんどない。アシストやゴールだけでなく、彼は試合が何を必要としているか、チームメイトが何を必要としているかを理解している。彼は2、3人の相手を引きつけ、チームメイトを絡めるべきタイミングを正確に見極められる選手だ。」
マンチェスター・ユナイテッドの悪夢がもたらした莫大な代償
レウスのこの発言は、サンチョのキャリアが低迷期にある中で飛び出したものだ。2021年のオールド・トラッフォード移籍は期待外れに終わり、ユナイテッドにとって莫大な損失となっている。推定によると、7300万ポンドの移籍金と高額な年俸を合わせると、ユナイテッドがこのウインガーに投じた総額は約1億3800万ポンドに達するが、その見返りは極めて少ない。
ユナイテッドでの得点はわずか12ゴールにとどまり、エリック・テン・ハグ前監督との不和も公然の事実となったため、クラブは損失を最小限に抑えたいと考えている。サントは今夏、フリーエージェントとして退団を認められる見通しだ。これは主に、INEOSがチームの再編を進める中、レッドデビルズが週給25万ポンドとされる彼の給与を帳簿から消し去るためである。
- Getty
ブラック・アンド・イエローでの3度目の在籍となるのか？
かつての活躍の場への復帰は素晴らしいストーリーとなるが、移籍交渉は決着にはほど遠い。ドルトムントは、2017年から2021年までの最初の在籍期間と2024年の短期レンタルに続き、3度目の復帰の実現可能性を模索しているが、財政面は複雑だ。報道によると、このブンデスリーガのクラブは確かにウインガーの獲得を希望しているものの、複数の選択肢を検討しているという。
シグナル・イドゥナ・パークへの完全移籍が実現するには、サンチョに大幅な年俸削減が求められるだろう。しかし、ヴィラ・パークでの不振を受けてプレミアリーグからの関心が薄れている今、彼が活躍できる環境に戻ることが、26歳の彼が欧州トップクラスのアタッカーとしての地位を取り戻すための最良のチャンスとなるかもしれない。