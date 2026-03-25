マンチェスター・ユナイテッドで居場所を失ったジャドン・サンチョがボルシア・ドルトムントへの3度目の移籍が噂される中、マルコ・ロイスが彼に助言を送った

『SportBild』のインタビューで、ロイスは次のように語った。「ジャドンへの私の最大のアドバイスは、周りを見渡して、どこなら再び居心地の良さを感じ、最高のパフォーマンスを取り戻せるかを見極めることだ。もしそれがBVBであるなら、彼にとってもドルトムントにとっても良いことだろう」

2017年から2021年にかけてBVBで共に過ごした4年間、この2人は圧倒的なコンビネーションを見せ、サンチョは世界サッカー界で最も生産性の高い若手選手の一人として頭角を現した。ロイスは、ロンドン生まれのこのスター選手をこれほどまでに脅威的な存在にした資質を懐かしく振り返っている。

ドルトムントのレジェンドはこう付け加えた。「直感的に、そして窮地においてこれほど的確な判断を下せる選手と並んでプレーしたことは、ほとんどない。アシストやゴールだけでなく、彼は試合が何を必要としているか、チームメイトが何を必要としているかを理解している。彼は2、3人の相手を引きつけ、チームメイトを絡めるべきタイミングを正確に見極められる選手だ。」