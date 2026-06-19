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マンチェスター・ユナイテッドで出番を失ったマーカス・ラッシュフォードは、アンソニー・ゴードンがカンプ・ノウに加入しても、バルセロナ復帰の夢を捨てていない。
ラッシュフォードは依然としてバルセロナ移籍に注力している
ラッシュフォードはイングランドがクロアチアに勝ったワールドカップの試合で得点を挙げ、国際舞台での評価をさらに高めた。これにより、マンチェスター・ユナイテッド内では大会中に彼の市場価値が上がるという期待が高まっている。他クラブも関心を持つが、本人は『Sport』紙の報道通りバルセロナへの移籍を希望している。
昨季レンタルで加入した経験から、スペインでまだやり残したことがあると感じており、ゴードン新監督の就任も姿勢は変わっていない。報道によると、バルセロナが完全移籍で迎え入れる方法を見つけるまで、移籍市場の締め切り間際まで待つ意向だという。
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フリック氏の支持は励みになる
ラッシュフォードはフリック監督の励ましを受けながら昨季を終えた。監督は残留へ全力を尽くすと表明。確約はなかったが、コーチ陣は彼の貢献を評価した。後半戦は成績が落ちたものの、彼は戦術要求に適応し、チームの一員として役割を果たした。ベンチスタートでも試合に影響を与え、チーム内では有用な戦力と認められていた。
ただし、移籍には依然として金銭的障壁がある。クラブは以前、買い取りオプション（3000万ユーロ）を行使せず、ラッシュフォードは残留のため減給も辞さない姿勢を示していた。
財政問題が交渉を難航させ続けている
最大の障害は移籍の形態だ。マンチェスター・ユナイテッドは完全移籍を希望し、レンタルには消極的。この姿勢がバルセロナにとって大きな壁となっている。ユナイテッドはラッシュフォードの放出に前向きだが、バルセロナは移籍金と給与負担を慎重に検討する必要がある。ラッシュフォードの意思も依然として重要だ。彼がバルセロナを優先すれば、市場が狭まるにつれ関係クラブへの圧力が高まるだろう。
- AFP
全員にとっての待ちの駆け引き
移籍騒動は夏の移籍市場が長期化する中で続くと見られる。マンチェスター・ユナイテッドは完全移籍を要求するが、期限までに適切なオファーがなければ姿勢を軟化させる可能性がある。ラッシュフォードはバルセロナからのオファーを待つリスクを理解している。それでもバルセロナは、まず主力センターフォワードを獲得してからでないと、このイングランド代表の再検討には移らない。