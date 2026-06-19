マンチェスター・ユナイテッドで出番を失ったマーカス・ラッシュフォードは、アンソニー・ゴードンがカンプ・ノウに加入しても、バルセロナ復帰の夢を捨てていない。

ラッシュフォードはフリック監督の励ましを受けながら昨季を終えた。監督は残留へ全力を尽くすと表明。確約はなかったが、コーチ陣は彼の貢献を評価した。後半戦は成績が落ちたものの、彼は戦術要求に適応し、チームの一員として役割を果たした。ベンチスタートでも試合に影響を与え、チーム内では有用な戦力と認められていた。

ただし、移籍には依然として金銭的障壁がある。クラブは以前、買い取りオプション（3000万ユーロ）を行使せず、ラッシュフォードは残留のため減給も辞さない姿勢を示していた。