オナナをトラブゾンスポルへ戻す決定は、マンチェスター・ユナイテッドがプレシーズンで気まずい状況に陥るのを避けた。元アヤックスGKはマンチェスター近郊に自宅を残し、契約も2年あるが、マイケル・キャリック監督は彼をキャリントンのトップチームに復帰させるつもりはない。

『ザ・メール』紙によると、オナナの社交的な性格と週給12万ポンドの高額年俸は控え役に向かないという。ユナイテッドは、注目度の高い選手がベンチを温めるより、スーパー・リグで定期的に出場し続けるほうが良いと判断した。