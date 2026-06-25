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マンチェスター・ユナイテッドで出番を失ったアンドレ・オナナは、もう1シーズン、トラブゾンスポルへのレンタル移籍を続けることで合意間近だ。
トラブゾンスポールの契約延長が視野に入る
英紙『デイリー・メール』によると、マンチェスター・ユナイテッドはオナナがトルコのトラブゾンスポルへ2シーズン目のレンタル移籍を行うことで合意間近だ。30歳のカメルーン代表GKは、ラメンスの加入で定位置を失い昨年トルコへ移籍。この移籍が事実上、オナナのマンチェスターでのキャリアを終えた。
2025-26シーズンはトルコカップ制覇など充実していた。ユナイテッドは移籍金回収のため完全移籍を希望するが、現時点では再レンタルが最善とされている。
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オールド・トラッフォードでの気まずい再会は回避された
オナナをトラブゾンスポルへ戻す決定は、マンチェスター・ユナイテッドがプレシーズンで気まずい状況に陥るのを避けた。元アヤックスGKはマンチェスター近郊に自宅を残し、契約も2年あるが、マイケル・キャリック監督は彼をキャリントンのトップチームに復帰させるつもりはない。
『ザ・メール』紙によると、オナナの社交的な性格と週給12万ポンドの高額年俸は控え役に向かないという。ユナイテッドは、注目度の高い選手がベンチを温めるより、スーパー・リグで定期的に出場し続けるほうが良いと判断した。
ラメンスがユナイテッドの正GKとして地位を確立した
ラメンスの台頭で、オールド・トラッフォードのGK事情は一変した。ロイヤル・アントワープから2170万ポンドで加入した彼は、デビューシーズンでプレミアリーグの「今シーズンの最優秀移籍選手」に選ばれた。その安定感と信頼性から、レッド・デビルズの正GKとしての地位を確立した。
ラメンスの地位が固まったため、ユナイテッドは今夏退団が噂される2番手GKアルタイ・バイインディルの後任を探している。1年契約延長したベテランのトム・ヒートンに加え、リーズのカール・ダーロウとウルヴァーハンプトンのサム・ジョンストンが候補に挙げられている。
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UCL復帰を決めたユナイテッドは、未来を見据えている。
マンチェスター・ユナイテッドは2025-2026シーズンを3位で終え、チャンピオンズリーグ復帰を果たした。この成功を受け、暫定監督キャリックは正式に監督に就任した。 クラブはオナナやラッシュフォードに「白紙の状態」を与えるのではなく、チームをさらに強化する高水準な補強を行い、未来を見据える準備を整えている。