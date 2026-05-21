ブラジル人ウインガーは『ムンド・デポルティーボ』の取材に、自身のコンディションを巡る憶測に不満を表明。「人々は事実を知らないのに勝手なことを言う」と語り、「噂に終止符を打たなければならない。僕はとても調子が良い」と強調した。

この発言は、レアル・ベティス広報が否定した「3～4カ月リハビリが必要」という噂とも一致する。昨年12月から保存療法で恥骨炎を治療してきた元マンチェスター・ユナイテッドの攻撃的MFは、シーズン終盤に向けて著しく回復している。