AFP
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マンチェスター・ユナイテッドで不調のアントニーは、ブラジル代表のW杯メンバーから外れたことを受け、慢性的な怪我の手術は受けないと断固として表明した。
アントニー、怪我の噂を否定
ブラジル人ウインガーは『ムンド・デポルティーボ』の取材に、自身のコンディションを巡る憶測に不満を表明。「人々は事実を知らないのに勝手なことを言う」と語り、「噂に終止符を打たなければならない。僕はとても調子が良い」と強調した。
この発言は、レアル・ベティス広報が否定した「3～4カ月リハビリが必要」という噂とも一致する。昨年12月から保存療法で恥骨炎を治療してきた元マンチェスター・ユナイテッドの攻撃的MFは、シーズン終盤に向けて著しく回復している。
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ワールドカップ出場を逃したが、その分貴重な休息期間を得た。
手術は回避する方針が決まった。これはカルロ・アンチェロッティ監督が2026年ワールドカップのブラジル代表最終メンバーからアントニーを外した直後の判断だ。代表落ちは本人にとって残念だが、数週間公式戦から離れることで長期的なコンディション維持にはプラスになる可能性がある。レアル・ベティスの医療スタッフは、この期間が保存療法の効果を最大限に引き出すと判断している。
統計上、彼にとって最高のシーズンだった
オールド・トラッフォード時代は「失敗作」と呼ばれたが、スペインに移籍したアントニーは個人として見事に復活した。彼はキャリア最高のシーズンを送り、統計的にもその生産性は顕著だ。マンチェスター・ユナイテッドが高額移籍金を払った理由を証明している。
リーグ戦残り1試合で、彼はレアル・ベティスで公式戦14得点10アシストを記録。5か月間痛みに耐えながらプレーし、ピッチに立ち続けた判断が正しかったことを示した。
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次は何が待っているのでしょうか？
レアル・ベティスは今週末、ホームでレバンテとラ・リーガ最終戦を迎える。すでに5位を確保し、来季チャンピオンズリーグ出場を決めている。アントニーは前線での活躍で有終の美を飾るつもりだ。