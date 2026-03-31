マンチェスター・ユナイテッドで不振に陥っていたアントニーが、「個別トレーニング計画」を余儀なくされていたが、レアル・ベティスのフルトレーニングに復帰した

このブラジル人選手の復帰は明るい材料だが、ペジェグリーニ監督は依然として複数の選手のコンディションに頭を悩ませている。イスコは個人練習を続けているものの出場は不透明なままであり、若手選手のアンヘル・オルティスは1ヶ月間の離脱を余儀なくされている。しかし、ジョバンニ・ロ・チェルソも回復のペースを上げており、攻撃陣の展望は明るくなってきている。 トッテナムでプレーしていたこのMFは、2ヶ月の離脱を経て復帰が間近となっており、シーズン終盤の勝負どころでペジェグリーニ監督に豊富な攻撃の選択肢をもたらす可能性がある。