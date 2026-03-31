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マンチェスター・ユナイテッドで不振に陥っていたアントニーが、「個別トレーニング計画」を余儀なくされていたが、レアル・ベティスのフルトレーニングに復帰した
アントニーがシウダ・デポルティーバでチームに合流した
レアル・ベティスのトップチームは、マヌエル・ペジェグリーニ監督が与えた3日間の休養を経て、火曜日にルイス・デル・ソル・トレーニングセンターに戻った。非公開練習で最も注目されたのは、先週を通じてグループ練習を欠席していたアントニーがフル参加したことだ。 『マルカ』紙によると、元マンチェスター・ユナイテッドの選手は、不快感を感じることなく練習を完遂し、鋭い動きを見せていた。シーズン最大の山場を迎える中、彼の復帰はロス・ベルディブランコスにとって絶好の追い風となる。
- AFP
ブラジル人ウイングが鼠径部の故障を克服
アントニーが最近、メイングループから離れていたのは、長引く鼠径部痛のためだった。 ベティスの医療スタッフは、この鼠径部の問題に対処するため「個別トレーニング計画」を実施し、ウインガーの身体的な爆発力を回復させるべく、特定の協調運動や回復トレーニングに重点を置いた。カメラの目を避けてトレーニングを行うことで、26歳の彼は再発のリスクを冒すことなく患部を強化することができた。火曜日のフル強度トレーニングへの順調な復帰は、クラブの医療部門から復帰の許可が下りたことを示している。
ペレグリーニ監督は、様々な怪我を抱える選手たちを率いている
このブラジル人選手の復帰は明るい材料だが、ペジェグリーニ監督は依然として複数の選手のコンディションに頭を悩ませている。イスコは個人練習を続けているものの出場は不透明なままであり、若手選手のアンヘル・オルティスは1ヶ月間の離脱を余儀なくされている。しかし、ジョバンニ・ロ・チェルソも回復のペースを上げており、攻撃陣の展望は明るくなってきている。 トッテナムでプレーしていたこのMFは、2ヶ月の離脱を経て復帰が間近となっており、シーズン終盤の勝負どころでペジェグリーニ監督に豊富な攻撃の選択肢をもたらす可能性がある。
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
エスパニョール戦が間近に迫る中、アントニーは万全のコンディションを取り戻し、試合の登録メンバー入りを目指している。ベティスは現在、29試合で勝ち点44を獲得し、ラ・リーガで5位につけているが、6位のセルタ・ビーゴとはわずか3ポイント差だ。来シーズンの欧州大会出場権を争っているほか、ロス・ベルディブランコスは現在、ヨーロッパリーグにも参戦しており、準々決勝ではブラガと対戦する予定だ。