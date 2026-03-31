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マンチェスター・ユナイテッドで不振に陥っていたアンソニー・マルシャルが、メキシコのモンテレイから追放された。このフランス人FWは、交代を巡るわがままな態度の代償を払うことになった。
マルシャルはかつて、世界サッカー界で最も高額な移籍金で獲得された10代の選手だった
マルシャルは2016年、モナコからオールド・トラッフォードへ3600万ポンド（4800万ドル）で移籍し、世界サッカー史上最高額の移籍金で獲得された10代の選手となった。彼は「レッドデビルズ」で9年間を過ごし、317試合に出場して90ゴールを記録した。イングランドではさらなる活躍が期待されていたが、マンチェスター・ユナイテッドでは徐々に戦力としての地位を落としていった。
その結果、2021-22シーズンにはセビージャへのレンタル移籍を経て、2024年にはフリーエージェントとしてAEKアテネへ完全移籍した。ギリシャでの在籍はわずか1シーズンに留まり、2025年9月にはメキシコへの移籍の機会を掴んだ。
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マルシャルは、モンテレイによってベンチに置かれたことに怒りを露わにした
モンテレイでの生活は出だしが鈍く、全大会通算20試合の出場でわずか1得点にとどまっている。マルシャルの調子の悪さは、メキシコのメディアから批判を浴びている。
モンテレイでの彼の定位置はすでに深刻な危機に瀕しており、先日のチバス・デ・グアダラハラ戦ではベンチ入りを果たした。マルシャルは、その試合に出場すべきだったと考えていると報じられている。
TUDNによると、モンテレイが3点ビハインドの状況で、この30歳のフォワードは出場機会を与えられなかったことに怒りを露わにしたという。彼に代わって、残り16分での最後の交代枠で若手のホアキン・モキシカが投入された。
マーシャルがベンチでの暴言でどのような処分を受けたか
マルシャルは、ニコラス・サンチェス監督に見過ごされ、ベンチ入りしたものの出場機会を得られなかったことに「激怒」したとされる。その感情の爆発は、コーチ陣によって目撃され、記録されたという。
TUDNの報道によると、マルシャルは現在処分を受けており、トップチームの他の選手たちとのトレーニングに参加しないよう命じられている。この強制的な隔離措置は1週間続き、その後状況が再評価される予定だ。
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マルシャルはモンテレイ加入時に2年契約を結んだ
マルシャルはモンテレイ加入時に2年契約を結んだが、その契約条件が履行されるかどうかは不透明だ。期待通りの活躍を見せるにはまだ時間的余裕はあるが、自身の行動で不快な思いをさせた人々に対しては、謝罪が必要だろう。
代表戦30試合に出場しているマルシャルだが、その評価が急落し、移籍先を見つけるのが困難になる恐れがある。彼の能力に疑いの余地はないが、態度に関する疑問は以前からつきまとっている。