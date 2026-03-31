マンチェスター・ユナイテッドで不振に陥っていたアンソニー・マルシャルが、メキシコのモンテレイから追放された。このフランス人FWは、交代を巡るわがままな態度の代償を払うことになった。

マルシャルは2016年、モナコからオールド・トラッフォードへ3600万ポンド（4800万ドル）で移籍し、世界サッカー史上最高額の移籍金で獲得された10代の選手となった。彼は「レッドデビルズ」で9年間を過ごし、317試合に出場して90ゴールを記録した。イングランドではさらなる活躍が期待されていたが、マンチェスター・ユナイテッドでは徐々に戦力としての地位を落としていった。

その結果、2021-22シーズンにはセビージャへのレンタル移籍を経て、2024年にはフリーエージェントとしてAEKアテネへ完全移籍した。ギリシャでの在籍はわずか1シーズンに留まり、2025年9月にはメキシコへの移籍の機会を掴んだ。