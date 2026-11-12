2026-27シーズンの出足が鈍かったことを受け、「夢の劇場」と呼ばれる場所で変化が起きそうだ。新シーズンに向けた期待は高まっていた。昨季は3位に入り、チャンピオンズリーグ出場権を獲得していたからだ。しかし、夏の移籍市場での動きは期待外れだった。

ユナイテッドは戦力を十分に補強できず、最も差し迫った問題にも対処しなかった代償を払っている。失点は憂慮すべきペースで続き、公式戦直近5試合で15ゴールを許している。

欧州でローマに3-2で競り勝ち、一時は復調への期待が高まった。しかし、キャリック率いるチームは前回のアストン・ヴィラ戦で2度にわたり2点差をつけられ、最後は劇的な4-4の引き分けに持ち込んだ。

この試合が指揮官にとって決定打となりそうだ。ユナイテッドはポチェッティーノをイングランドサッカー界に呼び戻す用意がある。ポチェッティーノは2026年に自国で開催されたワールドカップ本大会を含め、2年間にわたりアメリカ代表を率いた。

54歳のポチェッティーノはプレミアリーグと、大きな注目を浴びる中での仕事を熟知している。かつてパリ・サンジェルマンではリオネル・メッシ、キリアン・エンバペ、ネイマールの能力を最大限に引き出そうとした経験もある。

フランスでのその経験は、南米出身のポチェッティーノがマンチェスターで迎える最大の挑戦への備えとなった。降格争いに陥った眠れる巨人には、取り組み、修正すべきことが明らかに山積している。