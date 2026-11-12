マンチェスター・ユナイテッドでマウリシオ・ポチェッティーノが最優先すべきことは？ モルガン・シュナイデルランが、退任するアメリカ代表監督のメッシ、ネイマール、エンバペにまつわる最初の仕事を説明
ポチェッティーノ、マンチェスター・ユナイテッドと条件面で合意
最新の報道によると、基本合意に達したとされる相手は、イングランドでトッテナムとチェルシーを率いた指揮官だ。トッテナムをチャンピオンズリーグ決勝に導いた経歴を持つ。
マンチェスター・ユナイテッドは、キャリックをまだ正式に解任していない。キャリックは昨季、当初は暫定的にチームの指揮を引き継いだ。解任は時間の問題とみられており、クラブは後任を決めてから解任に踏み切ろうとしている。
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ポチェッティーノはトッテナム、チェルシー、パリ・サンジェルマンに在籍した経験がある。
2026-27シーズンの出足が鈍かったことを受け、「夢の劇場」と呼ばれる場所で変化が起きそうだ。新シーズンに向けた期待は高まっていた。昨季は3位に入り、チャンピオンズリーグ出場権を獲得していたからだ。しかし、夏の移籍市場での動きは期待外れだった。
ユナイテッドは戦力を十分に補強できず、最も差し迫った問題にも対処しなかった代償を払っている。失点は憂慮すべきペースで続き、公式戦直近5試合で15ゴールを許している。
欧州でローマに3-2で競り勝ち、一時は復調への期待が高まった。しかし、キャリック率いるチームは前回のアストン・ヴィラ戦で2度にわたり2点差をつけられ、最後は劇的な4-4の引き分けに持ち込んだ。
この試合が指揮官にとって決定打となりそうだ。ユナイテッドはポチェッティーノをイングランドサッカー界に呼び戻す用意がある。ポチェッティーノは2026年に自国で開催されたワールドカップ本大会を含め、2年間にわたりアメリカ代表を率いた。
54歳のポチェッティーノはプレミアリーグと、大きな注目を浴びる中での仕事を熟知している。かつてパリ・サンジェルマンではリオネル・メッシ、キリアン・エンバペ、ネイマールの能力を最大限に引き出そうとした経験もある。
フランスでのその経験は、南米出身のポチェッティーノがマンチェスターで迎える最大の挑戦への備えとなった。降格争いに陥った眠れる巨人には、取り組み、修正すべきことが明らかに山積している。
ポチェッティーノがまず取り組むべき課題は何か？
ポチェッティーノがユナイテッドの指揮を執ることに同意した場合、最優先で取り組む課題は何か。そう問われたシュナイデルランは、ComeOnとの提携による取材でGOALにこう語った。「最優先の課題は、クラブにアイデンティティーを取り戻すことだと思う。もちろん、言うのは簡単だが、実行するのは難しい。
「マウリシオ・ポチェッティーノは、彼が率いてきたチームを見ても、私が彼を知る限りでも、チームに強いエゴを持つ選手を求めない。自分のため、クラブのため、エンブレムのため、そしてサポーターのために戦う選手を求める。彼が根付かせようとするのは、そういう姿勢だと思う。
「クラブよりも自分のエゴを優先する選手を見つければ、必ずその選手をチームから出すと思う。彼はパリ・サンジェルマンで強いエゴを持つ選手たちと仕事をした経験があり、それは簡単ではなかった。
「当時、リオネル・メッシ、ネイマール、キリアン・エンバペ、そして同じレベルの選手たちを率いるのは、彼にとって非常に難しかった。彼はむしろ、文化を築き、選手たちが一丸となって懸命に取り組むチームをつくるタイプの監督だ。
「自分のシステムを信じる選手たちと土台を築くことで、そこを変えていくと思う」
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マンチェスター・ユナイテッドのオーナー陣と取締役会が批判を浴びている
マンチェスター・ユナイテッドには、全員が足並みをそろえることが必要だ。現在、チーム全体が苦境に陥っている一因は、意思疎通の行き違いにある。オーナーのグレイザー家に加え、オマール・ベラダCEOやフットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスにも多くの批判が向けられている。
彼らには今、極めて重圧の大きい監督の座に次に就く人物が、その職に最もふさわしい人材となるよう見極める責任がある。その候補に挙がっているのがポチェッティーノだ。同監督には、再び後退を続けるクラブの状況を好転させられると証明することが求められる。
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