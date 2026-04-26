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マンチェスター・ユナイテッドでシーズン絶望の怪我をしたカイ・ルーニーが、回復順調と報告。父でクラブレジェンドのウェインの息子だが、太ももに不安を抱えている。
回復への道のりで大きな進展
カイがリハビリを本格化し、トレーニング場へ復帰。ファンに朗報だ。ダレン・フレッチャーの指導の下、飛躍していた16歳は3月に太ももを故障し、成長が止まっていた。 彼はソーシャルメディアにマンチェスター・ユナイテッドのトレーニングウェアとスパイクを身に着けた写真を投稿し、「ランニング再開」と簡潔に報告した。
シーズンが早く終わったことへの不満
公式に今シーズンの戦線離脱を発表したばかりの若手選手にとって、今回の負傷は厳しい現実だ。1ヶ月前、落胆した様子のカイはフォロワーに「今シーズンを欠場し残念だが、次のプレシーズンにはもっと強くなって戻る」と語っていた。
1月のFAユースカップでオールド・トラッフォードデビューを飾り、119分の出場ながら2ゴール1アシストを記録。父をクラブ歴代最多得点者に導いた得点感覚を思わせる活躍だった。Instagram
数々の挫折を乗り越えて
残念ながら、このユナイテッドの若きスターがサッカーの身体的負担に直面するのは初めてではない。2025年9月、カイはU-19代表に招集された直後に足の怪我をした。彼の年齢では大きな快挙だった。 彼は保護ブーツを履いた写真を投稿し、「これ以上、人生が悪くなることはないだろう」と胸を痛めた。今回の太もも負傷で、北アイルランドでのスーパーカップ出場など、成長にとって重要なシーズンが台無しになった。こうした逆境は若き選手の決意を試すものだが、父親は、その名字がもたらす独特なプレッシャーに耐え、最高レベルで成功するために必要な強靭さを語っている。
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名だたる先人たちの足跡をたどる
「ルーニー」の姓にともなう重圧は大きい。それでもカイは、その血筋にふさわしい才能をたびたび示してきた。昨夏北アイルランドで行われたスーパーカップでは、父がエバートンで名を上げたのと同じ舞台で注目された。比較は避けられないが、クラブ関係者は彼のメンタリティと生まれつきの得点感覚を評価している。
父ウェインは息子のキャリアに干渉せず、彼がサッカーを楽しむことを重視している。BBCスポーツの取材には「私はただプレーさせている。大会のスタートは上々だった。3-0で勝ち、PKを決め、アシストもした。彼はただプレーしているだけだ」と語った。