Goal.com
ライブ
Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドでの悲惨な期間がもたらしたジャドン・サンチョの莫大な損失額が明らかに、賛否両論のウインガーが退団間近に

マンチェスター・ユナイテッドはついにジャドン・サンチョとの契約解除に踏み切る準備を進めているが、オールド・トラッフォードでの彼の在籍期間がもたらした真の財政的影響は、クラブにとって厳しい現実を浮き彫りにした。2021年にボルシア・ドルトムントから巨額の期待を背負って加入したサンチョは、ユナイテッドの攻撃陣を次世代にわたり牽引する存在となるはずだった。しかし実際には、5年間の契約期間中にクラブに莫大な費用を負担させたまま去ることになる。

  • オールド・トラッフォードでの9桁の悪夢

    サンチョは当初ボルシア・ドルトムントから驚異的な7300万ポンドで加入したが、デイリー・メール紙の財務分析によれば、5年間の契約に伴う週給25万ポンドという目もくらむような給与を考慮すると、クラブに総額1億3800万ポンドの負担をかけて退団することになる。

    25歳のサンチョは現在、アストン・ヴィラへの3度目のレンタル移籍中だ。驚くべきことに、このフォワードは他クラブでの出場試合数（90試合）が、マンチェスター・ユナイテッドでの出場試合数（83試合）を上回っている。サンチョがユナイテッドのユニフォームで記録した得点はわずか12得点、アシストは6回のみ——かつて史上2番目に高額なイングランド人選手だった選手としては、惨憺たる成績である。

    • 広告
  • FC Basel 1893 v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    ヴィラ・パークでの苦戦が続く

    ヴィラでは、サンチョはかつて欧州で最も注目された若き才能の輝きを再び取り戻すことに失敗した。ウェスト・ミッドランズでの彼の時間は概して記憶に残るものではなく、ウナイ・エメリ監督の先発メンバーに定着できていない。 サンチョはヴィラでの全公式戦25試合でわずか1得点に留まり、その唯一のゴールはヨーロッパリーグでのものだった。エメリ監督が公にこのウインガーを支持している一方で、彼の影響力が最小限であるという現実は変わらない。今シーズン、彼はプレミアリーグでわずか6試合の先発出場に留まっている。


  • ドルトムントが第三の救いの手を差し伸べるのか？

    今夏にオールド・トラッフォードでの契約が満了となる中、遠方からの関心が強まっている。ボルシア・ドルトムントは今夏に大規模な戦力刷新を計画する中で、このイングランド代表選手をフリー移籍で獲得できる見通しとなり、センセーショナルな3度目の獲得を検討していると報じられている。ブンデスリーガでの過去の成功実績が、退団するユリアン・ブラントの後継候補として財政的に魅力的な選択肢となっている。

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    ユナイテッドでの最後の幕

    マンチェスター・ユナイテッドは、たとえ無償で選手を失うことになっても、この状況から完全に手を引く構えだ。クラブは契約に12ヶ月の延長オプションを保持しているが、首脳陣はこれを発動しないことを決めたと報じられている。INEOSの主な動機は、今夏に彼の高額な年俸を帳簿から消し、新戦力獲得のための予算枠を確保することにある。

    奇跡的な復調がない限り、サンチョは時代を象徴する失敗作としてオールド・トラッフォードを去る運命にある。チェルシーやアストン・ヴィラへのレンタル移籍でわずかな資金回収には成功したものの、選手に対する総損失額は膨大だ。ユナイテッドの新世代の象徴から、無償移籍で去ることを許される選手へと転落したサンチョの事例は、高額移籍が失敗に終わった教訓として語り継がれるだろう。

プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
0