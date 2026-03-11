マンチェスター・ユナイテッドでの悲惨な期間がもたらしたジャドン・サンチョの莫大な損失額が明らかに、賛否両論のウインガーが退団間近に

サンチョは当初ボルシア・ドルトムントから驚異的な7300万ポンドで加入したが、デイリー・メール紙の財務分析によれば、5年間の契約に伴う週給25万ポンドという目もくらむような給与を考慮すると、クラブに総額1億3800万ポンドの負担をかけて退団することになる。

25歳のサンチョは現在、アストン・ヴィラへの3度目のレンタル移籍中だ。驚くべきことに、このフォワードは他クラブでの出場試合数（90試合）が、マンチェスター・ユナイテッドでの出場試合数（83試合）を上回っている。サンチョがユナイテッドのユニフォームで記録した得点はわずか12得点、アシストは6回のみ——かつて史上2番目に高額なイングランド人選手だった選手としては、惨憺たる成績である。