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マンチェスター・ユナイテッドでの不振を経て、ルーベン・アモリムが復帰。ACミランがポルトガル人監督を招聘し、サン・シーロで米国代表プリシッチに新監督が就任。
ACミランが新監督の就任を発表
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レッドバード監督、現代的な戦術アイデンティティを称賛
レッドバード・キャピタル・パートナーズのゲリー・カルディナーレ氏は、この取引に最終ゴーサインを出し、新体制に期待を寄せた。アモリム氏はスポルティングCPで2度のポルトガルリーグ制覇を達成し、効果的なプレースタイルで知られる。 「私たちは長年ルーベン氏を追跡し、スポルティングでの成果に強く惹きつけられました。彼はボール支配、現代的なプレス、明確な戦術で試合を支配する、欧州の新世代を代表する監督です」とカルディナーレ氏は語った。 「ルーベンはハイプレスと素早い攻守の切り替えで得点を重ねるスタイルを信条とし、その哲学は私たちのビジョンと完全に一致しています。リーダーシップと選手育成でも実績が高く、彼をクラブに迎え入れることを大変嬉しく思います。」
アモリム、サン・シーロでの挑戦に挑む
当初はオールド・トラッフォードを去った後に休養を取る予定だったが、同監督は欧州王者7回のクラブの魅力に抗えなかった。彼の迅速な復帰は、1,670万ポンドという途方もない補償金の支払いに直面していたマンチェスター・ユナイテッドにとっても、大きな財政的救いとなった。公式発表の席で、このポルトガル人監督はイタリアの巨人に深い敬意を表した。 「キャリアを通じて抱き続ける野心があり、その一つがACミランを率いることでした」とアモリムは語った。「このクラブが何を意味するか、私は理解しています。歴史、威信、世界中の熱狂的なサポーターです。このユニフォームの色が象徴するものを十分に認識した上で、誇りと熱意を持って挑戦を受け入れます。早く仕事を始め、毎日ミランの情熱を体感できるのが待ちきれません。」
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ACミランの今後はどうなるのか？
アモリム監督はすぐにイタリアへ渡り、スタッフと共にセリエAとヨーロッパリーグの準備を開始する。一方、ACミランは新スポーツディレクターの候補にマルクス・クロシェとデヴィン・オゼクを挙げ、任命作業を進めている。新体制はチーム再建という巨大な課題に挑む。