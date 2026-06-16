マンチェスター・ユナイテッドでの不振を経て、ルーベン・アモリムが復帰。ACミランがポルトガル人監督を招聘し、サン・シーロで米国代表プリシッチに新監督が就任。

当初はオールド・トラッフォードを去った後に休養を取る予定だったが、同監督は欧州王者7回のクラブの魅力に抗えなかった。彼の迅速な復帰は、1,670万ポンドという途方もない補償金の支払いに直面していたマンチェスター・ユナイテッドにとっても、大きな財政的救いとなった。公式発表の席で、このポルトガル人監督はイタリアの巨人に深い敬意を表した。 「キャリアを通じて抱き続ける野心があり、その一つがACミランを率いることでした」とアモリムは語った。「このクラブが何を意味するか、私は理解しています。歴史、威信、世界中の熱狂的なサポーターです。このユニフォームの色が象徴するものを十分に認識した上で、誇りと熱意を持って挑戦を受け入れます。早く仕事を始め、毎日ミランの情熱を体感できるのが待ちきれません。」