スカイ・スポーツによると、マンチェスター・ユナイテッドはアタランタとエデルソン獲得で合意。移籍金総額は3800万ポンドの見込みだ。 移籍金は3400万ポンド（約4050万ユーロ／4570万ドル）で、最大380万ポンド（約450万ユーロ／500万ドル）のボーナスが付く。7月までにキャリントンでメディカルチェックを行い、問題がなければ正式契約となる。

エデルソンはオールド・トラッフォードで4年契約にサインする見込みで、クラブ側に12か月延長オプションが付く。この移籍は、ユナイテッドが長期間関心を寄せ、サレルニターナ時代からマークしていた選手を、キャリック監督の下で戦術に不可欠なダイナミズムをもたらす優先ターゲットとして獲得する結実だ。



