Getty Images
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドがGKエデルソン獲得で3800万ポンドで合意。アタランタMFの契約詳細も判明。
マンチェスター・ユナイテッド、アタランタと合意
スカイ・スポーツによると、マンチェスター・ユナイテッドはアタランタとエデルソン獲得で合意。移籍金総額は3800万ポンドの見込みだ。 移籍金は3400万ポンド（約4050万ユーロ／4570万ドル）で、最大380万ポンド（約450万ユーロ／500万ドル）のボーナスが付く。7月までにキャリントンでメディカルチェックを行い、問題がなければ正式契約となる。
エデルソンはオールド・トラッフォードで4年契約にサインする見込みで、クラブ側に12か月延長オプションが付く。この移籍は、ユナイテッドが長期間関心を寄せ、サレルニターナ時代からマークしていた選手を、キャリック監督の下で戦術に不可欠なダイナミズムをもたらす優先ターゲットとして獲得する結実だ。
- Getty Images Sport
資金面の支援がキャリックの選手獲得活動を後押し
市場での早期の動きは、クラブの財務再構築によって可能になった。ユナイテッドはここ数週間で1億1000万ポンドの債務を返済し、夏の補強資金を確保した。この財政的柔軟性によりスカウトチームは迅速に行動でき、過去のように交渉が長期化する事態を避けた。
オマル・ベラダCEOは「今シーズンの進歩と改革の成果に非常に前向きだ」と語った。節約と収益改善により、キャリックは財務規則を守りつつ、今後もトップ talento を獲得できる手段を得た。
フェルナンデスの獲得で中盤刷新が続く
エデルソンの獲得は大きな成果だが、中盤補強の最後ではない。マンチェスター・ユナイテッドは今夏、ウェストハムのマテウス・フェルナンデスの争奪戦でリードしている。21歳のポルトガル人有望株で、刷新された中盤で主将ブルーノ・フェルナンデスと組む長期戦力と期待される。
さらに、カゼミーロは退団が濃厚で、ウガルテも期待外れだったため放出が検討されている。
- Getty Images
キャリックはさらなる目標を掲げる
エデルソンの獲得は、多忙な夏市場の始まりに過ぎない。クラブは中盤の補強に加え、左サイドの層と新左SBの確保も優先する。エデルソンに巨費を投じたものの、カゼミーロの守備的役割を担うボランチ探しは続く。
エデルソン加入と並行し、クラブはキャリック監督が新戦力と充実したプレシーズンを過ごせるよう交渉を進める。8月には、多額の投資をピッチ上の成果に結びつける重責がコーチングスタッフに課される。