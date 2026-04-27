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マンチェスター・ユナイテッドがACミランのFWを視察するためスカウトを派遣した。5200万ポンドのオファーで移籍が成立する可能性があると判断している。
レッド・デビルズがスカウト活動を強化
『カルチョ・メルカート』によると、マンチェスター・ユナイテッドのスカウトは日曜、サン・シーロでミラン対ユヴェントス（0-0）を観戦し、レアオをチェックした。26歳のレアオは81分間プレーしたが得点は奪えず、交代時にはホームファンからブーイングを受けた。この引き分けでミランは3位を維持した。
ユナイテッドは昨夏、クーニャ、ムベウモ、セスコに多額投資したが、今夏も補強に動く見込みだ。スカウトはチャンピオンズリーグ出場圏目前のチームをさらに強化すべく、エリート選手探しに注力している。
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破格の価格が判明
レアオはイタリアで最も価値のある選手とされてきたが、ミラン首脳はもはや彼を手放せない存在と考えていないという。会計年度末までに収支を均衡させる必要があり、5200万ポンド前後のオファーがあれば売却に応じる可能性がある。
本人はミランとの契約が残り2年だが、提示額がクラブの期待に合えば移籍に前向きだ。若さと両翼・センターフォワードをこなす汎用性を考えれば、この額は欧州市場でも割安とみなされている。
ロマーノ氏、プレミアリーグからの問い合わせを認める
移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏は、この噂を裏付ける発言をした。自身のYouTubeチャンネルで「複数のプレミアリーグクラブがレアーオの状況を把握するために問い合わせている」と明かし、交渉は初期段階ながら、上位クラブが大型移籍へ地ならしを進めていると伝えた。
ロマーノは「複数のプレミアリーグクラブがレアオの状況を把握するため接触している。現時点では正式オファーや交渉ではなく、情報収集段階だ」と語った。
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競争とチャンピオンズリーグの要素
マンチェスター・ユナイテッドはレオー獲得で海外クラブと競争する。バルセロナやサウジ・プロリーグの複数クラブも関心を示し、リヴァプールもサラー退団後の補強として注目する。そのため、今夏最も注目される移籍の一つとなっている。
獲得の可否は、ユナイテッドがトップ5入りを果たせるかどうかにかかっている。ブレントフォードに勝てば、6位ブライトンとの差は11に広がり、残留がほぼ確定する。2026年W杯を前に、ユナイテッドは大会後に移籍金がさらに上がるのを避けたい考えだ。