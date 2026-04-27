マンチェスター・ユナイテッドがACミランのFWを視察するためスカウトを派遣した。5200万ポンドのオファーで移籍が成立する可能性があると判断している。

『カルチョ・メルカート』によると、マンチェスター・ユナイテッドのスカウトは日曜、サン・シーロでミラン対ユヴェントス（0-0）を観戦し、レアオをチェックした。26歳のレアオは81分間プレーしたが得点は奪えず、交代時にはホームファンからブーイングを受けた。この引き分けでミランは3位を維持した。

ユナイテッドは昨夏、クーニャ、ムベウモ、セスコに多額投資したが、今夏も補強に動く見込みだ。スカウトはチャンピオンズリーグ出場圏目前のチームをさらに強化すべく、エリート選手探しに注力している。