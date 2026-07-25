マンチェスター・ユナイテッドは、カゼミーロの退団とマヌエル・ウガルテの負傷を受けて、ユーリ・ティエレマンス（3500万ポンド）とアンドレイ・サントス（5000万ポンド）を獲得し中盤を補強。チュアメニも加わり、中盤はさらに堅固になる見込みだ。 マドリードは2022年にカゼミーロの後継者として彼を獲得したが、ユナイテッドは現在、このフランス人選手を長期的な後継者としてオールド・トラッフォードに迎えたいと考えている。