Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドが5000万ポンドでアンドレイ・サントスを獲得した件について、元「レッドデビルズ」やチェルシーのスター選手たちは、この移籍を「奇妙」かつ「賭け」だと評価している
元スター選手たちが、マンチェスター・ユナイテッドの報道されている動きに疑問を呈している
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、バット氏は、チェルシーのMFサントス獲得報道に疑問を呈した。スカイ・スポーツは、ユナイテッドが最大5000万ポンドで合意したと伝えているが、バット氏は、その移籍金に見合う即戦力が求められると指摘する。
バットは、マンチェスター・ユナイテッドが戦力補強が必要なのは認めるが、控え要員に巨額移籍金を払うはずがないと指摘。サントスは経験が限られるものの、加入すれば即戦力として起用されるべきだと結論づけた。
- Getty Images Sport
バット氏は懸念を概説した
パディ・パワーとの独占インタビューで、バットは報道される移籍に疑問を表明した。若手獲得の重要性は認めつつ、サントスが5000万ポンドの価値があり、即先発できるかには疑問があると語った。
「移籍金が2500万～3000万ポンドなら理解できるが、5000万ポンドも払ってベンチ要員では話にならない。彼はスタメンで起用されるべきだ。彼の試合をいくつか見たが、『ボール捌きが素晴らしい』『圧倒的なパワーがある』と印象に残る点はなかった」とバットは説明した。
スカウト陣が「この若者は大物になる。5000万ポンドを払ってすぐに起用しよう」と判断したのかもしれない。だが、昨季10位だったチェルシーで先発13試合しかしていない選手を、良い補強だとは思えない。 私の予想が外れて、彼が優れた選手に成長し、私たちを驚かせてくれることを願っている。
彼はまだ10試合も出ていない。奇妙な話だ。『素晴らしい補強だ』と飛び跳ねて喜ぶ話ではない。我々にはチームを強くするMFが必要だ。 若い選手や新加入選手を、実力を示す前に批判するのは好きではない。だが今回は実績より将来性を買って獲得したケースだ。」
プティ氏は、信頼を賭けた賭けについて警告している。
懸念を抱いているのは元マンチェスター・ユナイテッドの選手だけではない。元チェルシーのMFプチも、この移籍にはリスクがあると指摘する。サッカーのオッズを提供する「BOYLE Sports」の取材に、プチは「サントスは精神面をリセットしなければ、ユナイテッドでチャンピオンズリーグのプレッシャーに耐えられない」と語った。
「アンドレイ・サントスのマンチェスター・ユナイテッド移籍は、彼にとってもクラブにとっても賭けだ」とプティは語った。「ストラスブールでは好パフォーマンスを見せたが、チェルシーに戻ってからは出場機会が少なく期待に応えられなかった。
マンチェスター・ユナイテッドは現在チャンピオンズリーグに出場しており、さらに成長が求められている。アンドレイは自信を取り戻す必要がある。実力はあっても、その心構えがあるだろうか？ チェルシーでの苦しい時期を経てユナイテッドに加入するのは、彼にとってもクラブにとっても賭けだ」
- Getty Images Sport
取引が成立すれば、プレッシャーがかかるだろう。
サントスが報道通りの移籍をすれば、巨額移籍金に見合う活躍がすぐ求められる。バットもプティも、このブラジル人MFには適応の余裕なく、即戦力としてのプレッシャーがかかるだろうと指摘する。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。