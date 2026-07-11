マンチェスター・ユナイテッドが5000万ポンドでアンドレイ・サントスを獲得した件について、元「レッドデビルズ」やチェルシーのスター選手たちは、この移籍を「奇妙」かつ「賭け」だと評価している

パディ・パワーとの独占インタビューで、バットは報道される移籍に疑問を表明した。若手獲得の重要性は認めつつ、サントスが5000万ポンドの価値があり、即先発できるかには疑問があると語った。

「移籍金が2500万～3000万ポンドなら理解できるが、5000万ポンドも払ってベンチ要員では話にならない。彼はスタメンで起用されるべきだ。彼の試合をいくつか見たが、『ボール捌きが素晴らしい』『圧倒的なパワーがある』と印象に残る点はなかった」とバットは説明した。

スカウト陣が「この若者は大物になる。5000万ポンドを払ってすぐに起用しよう」と判断したのかもしれない。だが、昨季10位だったチェルシーで先発13試合しかしていない選手を、良い補強だとは思えない。 私の予想が外れて、彼が優れた選手に成長し、私たちを驚かせてくれることを願っている。

彼はまだ10試合も出ていない。奇妙な話だ。『素晴らしい補強だ』と飛び跳ねて喜ぶ話ではない。我々にはチームを強くするMFが必要だ。 若い選手や新加入選手を、実力を示す前に批判するのは好きではない。だが今回は実績より将来性を買って獲得したケースだ。」