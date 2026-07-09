クラブは、サポーターにとって神聖な歴史や伝統、試合当日の儀式を守るため、オールド・トラッフォードのすぐそばに新スタジアムを建設すると発表した。この一歩は、クラブのルーツを大切にしつつ近代的な施設を整える上で重要な節目となる。

マンチェスター・ユナイテッドの新スタジアム開発担当CEO、コレット・ロッシュ氏は次のように述べた。「『ワーフサイド・マスタープラン』の公表は、トラフォードとグレーター・マンチェスターの活気ある地区の中心部に、世界クラスの新本拠地を築く道のりで重要な節目です。パートナー各社と共に、今後数十年にわたりサポーター、地域社会、広範な地域に永続的な恩恵をもたらす一代に一度の好機を掴んでいます。

「提案されている新スタジアムはオールド・トラッフォードのすぐ隣に位置し、サポーターにとって大切な遺産や伝統、試合当日の儀式を守りつつ、世界最高水準のファン体験に必要なアクセス性とインフラを提供します。

私たちはサポーターとともに世界最高水準のスタジアムを建設し、雰囲気、手頃な価格、アクセスの良さを維持します。設計・開発の次の段階へ進むにあたり、ファンや関係者と対話を続けていくことを楽しみにしています。」