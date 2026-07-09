Getty Images
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドが10万席の新スタジアム建設地を発表。レッド・デビルズはオールド・トラッフォードからの移転へ。
ユナイテッドがスタジアムの建設予定地を発表
レッド・デビルズは、収容人数10万人の新スタジアムを「スタジアム・ディストリクト」と呼ばれる新エリアに建設すると正式発表した。場所は既存のオールド・トラッフォード・スタジアムから北西へ約350メートル。このプロジェクトは「トラッフォード・ワーフサイド」再開発の柱であり、地元自治体や交通当局も全面支持している。
- Getty Images Sport
新しい住まいが伝統を受け継ぐ
クラブは、サポーターにとって神聖な歴史や伝統、試合当日の儀式を守るため、オールド・トラッフォードのすぐそばに新スタジアムを建設すると発表した。この一歩は、クラブのルーツを大切にしつつ近代的な施設を整える上で重要な節目となる。
マンチェスター・ユナイテッドの新スタジアム開発担当CEO、コレット・ロッシュ氏は次のように述べた。「『ワーフサイド・マスタープラン』の公表は、トラフォードとグレーター・マンチェスターの活気ある地区の中心部に、世界クラスの新本拠地を築く道のりで重要な節目です。パートナー各社と共に、今後数十年にわたりサポーター、地域社会、広範な地域に永続的な恩恵をもたらす一代に一度の好機を掴んでいます。
「提案されている新スタジアムはオールド・トラッフォードのすぐ隣に位置し、サポーターにとって大切な遺産や伝統、試合当日の儀式を守りつつ、世界最高水準のファン体験に必要なアクセス性とインフラを提供します。
私たちはサポーターとともに世界最高水準のスタジアムを建設し、雰囲気、手頃な価格、アクセスの良さを維持します。設計・開発の次の段階へ進むにあたり、ファンや関係者と対話を続けていくことを楽しみにしています。」
市議会は経済の活性化を見込んでいる
この大規模計画により、英国経済には年間73億ポンドが注入され、地域で約4万8000人の雇用が創出される見込みです。150ヘクタールのエリアはサッカーだけでなく、地域住民が一年中快適に過ごせる活気あふれる多目的地区に生まれ変わります。
トラフォード区議会のトム・ロス議長は「世界最高水準の文化・スポーツ拠点を実現へ向け、どこで何が起こるかを示す第一歩となるマスタープランを発表でき嬉しく思います。
試合日だけでなく、毎日過ごしたくなる場所を作りたい。その実現 toward、今後行う意見聴取プロセスに、できるだけ多くの住民や企業に参加してほしい。
「ワーフサイドは、暮らし、仕事、散策、探検、家族とのリラックス、自然や野生生物の鑑賞、友人との外食や一杯、買い物、娯楽などが楽しめる魅力的な近隣ネットワークになります。
「最高の公園や水辺の空間、手頃な住宅、新しい医療・教育施設、公共交通機関、そして散歩やサイクリングを楽しめる場所が整備されます。」
- Getty Images Sport
設計協議の段階が近づいている
ユナイテッド経営陣は、既存オールド・トラッフォード・スタジアムの今後について最終決定はしていないと強調。次の段階では、新スタジアムの基本計画や設計についてサポーターの意見を募集する。ファンや地元企業を対象にしたパブリック・コンサルテーションをまもなく発表する予定だ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。