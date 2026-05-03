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マンチェスター・ユナイテッドが、1月にアストン・ヴィラを退団したオランダ人FWの獲得に動いている。
レッド・デビルズが元アストン・ヴィラ選手を狙っている
報道によると、マンチェスター・ユナイテッドはローマのマレンを注視するプレミアリーグ3クラブの1つだ。27歳のフォワードは冬にアストン・ヴィラからレンタル加入後、14試合で11得点を挙げる活躍を見せている。
『コリエレ・デロ・スポルト』によると、ローマには2500万〜3000万ユーロの買い取りオプションがあるが、ユナイテッドだけでなくチェルシーとニューカッスルも関心を示しており、ビッグクラブ間の競争になっている。
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エメリーがビラの苦戦を説明する
現在、マレンは欧州で注目のストライカーだが、ヴィラ・パークでは目立たなかった。今週、エメリ監督は彼の退団と成功について語り、ワトキンスの存在がマレンにリズムを作らせなかったと認めた。
「買い取りオプション付きのレンタル移籍で、彼の成績ならローマもオプションを行使するだろう。心から彼の成功を喜びたい。素晴らしい人間であり、選手だからだ。 ワトキンスとのポジション争いで出場機会は限られ、私は彼をもっとストライカーとして起用すべきだと考えていた。時折ワトキンスと並んで起用することもあったが、ローマでは自分に合ったポジションで見事なゴールを決め、全試合に出場している。彼の人柄も素晴らしいので、心から嬉しく思う。このまま得点を重ねてほしい」とエメリ監督は語った。
ローマが完全移籍で強硬姿勢を示す
プレミアリーグの関心が強まる中、ローマはチームの象徴を手放すつもりはない。イタリアの報道によると、オーナーのフリードキン一家が今週ローマを訪れ、完全移籍を承認し、ヴィラとの買取り条項を発動させる見込みだ。
イタリア移籍後、マレンの価値は2倍になり、当初の移籍金2600万ポンドを大きく上回る見込みだ。残り4試合でローマは6位。ユヴェントスやコモと数ポイント差で欧州カップ戦出場権を争い、彼の得点が不可欠だ。
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マンチェスター・ユナイテッドの巨額投資の陰に潜む意外なつながり
昨夏、ユナイテッドは攻撃陣に約1億9300万ポンド（2億6300万ドル）を投資し、ブライアン・ムベウモとマテウス・クーニャ、さらにベンジャミン・セスコを獲得した。2人はチャンピオンズリーグ出場権争いで既に存在感を示している。
リヴァプール戦を前にクニャが練習に復帰し、攻撃陣はすでに厚い。それでも、欧州でストライカーとして結果を出すマレンのような決定力ある選手への魅力は、来季の欧州大会で上を目指すレッドデビルズにとって魅力的すぎるかもしれない。