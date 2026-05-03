現在、マレンは欧州で注目のストライカーだが、ヴィラ・パークでは目立たなかった。今週、エメリ監督は彼の退団と成功について語り、ワトキンスの存在がマレンにリズムを作らせなかったと認めた。

「買い取りオプション付きのレンタル移籍で、彼の成績ならローマもオプションを行使するだろう。心から彼の成功を喜びたい。素晴らしい人間であり、選手だからだ。 ワトキンスとのポジション争いで出場機会は限られ、私は彼をもっとストライカーとして起用すべきだと考えていた。時折ワトキンスと並んで起用することもあったが、ローマでは自分に合ったポジションで見事なゴールを決め、全試合に出場している。彼の人柄も素晴らしいので、心から嬉しく思う。このまま得点を重ねてほしい」とエメリ監督は語った。