マンチェスター・ユナイテッドが、補強最優先ポジションの穴埋めのため、レアル・マドリードのスター選手獲得を画策している。

ユナイテッドは視野を広げている。BBCによると、レアル・マドリードのアウレリアン・チュアメニが、今夏の補強候補として浮上している。

ただし、チュアメニへの関心は今回に限ったことではない。2022年、彼がモナコを去る際にもユナイテッドは強い関心を示していたが、本人は最終的にレアル・マドリードを選択した。 その後、彼は世界屈指の守備的MFに成長し、ここまで191試合7得点を記録している。

レアル・マドリードは2028年までの契約延長を希望しているが、今季無冠が濃厚なため、夏に陣容変更するとの見方も。巨額オファーが届けば、クラブ再建の資金を得るため売却を認める可能性もある。