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マンチェスター・ユナイテッドが、補強最優先ポジションの穴埋めのため、レアル・マドリードのスター選手獲得を画策している。
中盤の刷新が最優先課題となる
マンチェスター・ユナイテッドは、これまでは攻撃陣とGKの補強に注力してきたが、現在は中盤の強化に本腰を入れている。コビー・マイヌーなどの若手台頭あっても、中盤の安定感は不足している。そこでクラブは広範囲に人材を探している。
候補にはノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソン、ブライトンのカルロス・バレバ、クリスタル・パレスのアダム・ウォートンらが挙げられる。カゼミーロの今季限りでの退団が決まっているため、守備的MF（No.6）の補強は急務だ。
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マドリードのスターが再び注目されている。
ユナイテッドは視野を広げている。BBCによると、レアル・マドリードのアウレリアン・チュアメニが、今夏の補強候補として浮上している。
ただし、チュアメニへの関心は今回に限ったことではない。2022年、彼がモナコを去る際にもユナイテッドは強い関心を示していたが、本人は最終的にレアル・マドリードを選択した。 その後、彼は世界屈指の守備的MFに成長し、ここまで191試合7得点を記録している。
レアル・マドリードは2028年までの契約延長を希望しているが、今季無冠が濃厚なため、夏に陣容変更するとの見方も。巨額オファーが届けば、クラブ再建の資金を得るため売却を認める可能性もある。
キャリック、チャンピオンズリーグ復帰へ勢い増す
マイケル・キャリック率いるマンチェスター・ユナイテッドは、スタンフォード・ブリッジでのチェルシー戦を1-0で制し、チャンピオンズリーグ復帰へ王手をかけた。この出場権は移籍市場でのクラブの吸引力に直結し、特にマドリードのような名門から選手を引き抜くうえで不可欠だ。
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高額年俸選手の獲得予算が承認された
ユナイテッドは大型移籍のため裏で資金確保に動いている。カゼミーロやサンチョの高年俸選手が退団すれば人件費は大きく減る。また、バルセロナが6月中旬までにラッシュフォードの3000万ユーロオプションを行使するか見守っている。成立すれば移籍資金が増える。
チャンピオンズリーグ出場が確実となり、中盤の強化が急務であるユナイテッドにとって、チュアメニの獲得は最高峰の舞台へ復帰する意思を示す。現時点ではチュアメニはマドリードで不可欠だが、移籍金で合意できれば、オールド・トラッフォードで新時代の中心となる提案は彼にとって魅力的だ。