英紙ガーディアンによると、マンチェスター・ユナイテッドはルーク・ショーのライバルとなる選手として、ウェストハムのディウフを最優先で獲得を狙っている。レッドデビルズは、チームが下位に沈む中でも光った21歳の活躍を注視している。

ディウフは昨夏、スラヴィア・プラハから1900万ポンド（約2600万ドル）で加入し、すぐに主力に定着した。ウェストハムは降格圏を脱出できず、1億420万ポンドの赤字を抱えるクラブは財政均衡のため主力放出を余儀なくされる可能性がある。