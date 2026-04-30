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マンチェスター・ユナイテッドが、弱点を補うためウェストハムのスター選手獲得を検討している。
マンチェスター・ユナイテッド、左SB補強候補にディウフ
英紙ガーディアンによると、マンチェスター・ユナイテッドはルーク・ショーのライバルとなる選手として、ウェストハムのディウフを最優先で獲得を狙っている。レッドデビルズは、チームが下位に沈む中でも光った21歳の活躍を注視している。
ディウフは昨夏、スラヴィア・プラハから1900万ポンド（約2600万ドル）で加入し、すぐに主力に定着した。ウェストハムは降格圏を脱出できず、1億420万ポンドの赤字を抱えるクラブは財政均衡のため主力放出を余儀なくされる可能性がある。
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中盤が依然として最大の焦点である
『ガーディアン』紙によると、ディウフへの関心はあっても、マンチェスター・ユナイテッドの今夏最優先事項は中盤補強だ。再構築のため、クラブはアタランタのエデルソン、ニューカッスルのサンドロ・トナリ、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンなど2人の新MF獲得を目指す。
資金に余裕があれば、中盤補強後に左SBディウフの獲得も急ぐ。ショーは怪我が多く、ディウフのクロスと守備はCL復帰を見据えた負担分散に最適だ。
マイヌーがオールド・トラッフォードでの将来を誓う
移籍計画が進む中、ユナイテッドは主要戦力であるコビー・マイヌーと2031年6月までの新契約を結んだ。週給は約12万ポンドと報じられている。21歳のマイヌーは、ルーベン・アモリム体制でポジションを失ったが、マイケル・キャリック暫定監督の下で復活。
マイヌーは「マンチェスター・ユナイテッドはいつも私のホームだ。このクラブは家族にとってすべてで、全員が勢いを感じている。私はさらに成長し、クラブが定期的にタイトルを争うために自分の役割を果たす」と語った。
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ウィルコックスは「世界トップクラス」の潜在能力を称賛した
オールド・トラッフォード首脳陣は、マイヌーとの長期契約締結を歓迎している。彼はクラブの未来の基盤と位置づけられている。フットボール・ディレクターのジェイソン・ウィルコックスは、このMFが数年以内に世界最高峰になり、大きなタイトルを狙うマンチェスター・ユナイテッドで中心となるだろうと語った。
ウィルコックスは「コビーが残留し、世界最高選手に成長してタイトル争うユナイテッドで中心となる準備ができていると確信している」と語った。マイヌーの残留とディウフ獲得の可能性から、ユナイテッドの新時代は着実に始まっている。