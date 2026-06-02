『ザ・ノーザン・エコー』紙によると、マンチェスター・ユナイテッドはハックニーの獲得でプレミアリーグの複数クラブと競争している。ハックニーを3シーズン指導したキャリックが、シーズン終了後の補強会議で彼の獲得を強く推奨したという。

ハックニーは過去3シーズン、ミドルズブラの中盤で不可欠な存在だった。キャリックは彼をプレミアリーグでも通用すると評価しており、再タッグ実現へ夏 window での優位性を高めている。