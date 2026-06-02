AFP
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドが、今夏退団確実とされるチャンピオンシップのMFの獲得競争に参入した。
キャリック、ハックニー獲得を支持
『ザ・ノーザン・エコー』紙によると、マンチェスター・ユナイテッドはハックニーの獲得でプレミアリーグの複数クラブと競争している。ハックニーを3シーズン指導したキャリックが、シーズン終了後の補強会議で彼の獲得を強く推奨したという。
ハックニーは過去3シーズン、ミドルズブラの中盤で不可欠な存在だった。キャリックは彼をプレミアリーグでも通用すると評価しており、再タッグ実現へ夏 window での優位性を高めている。
- Getty
チャンピオンシップのスター選手が今夏退団へ
プレーオフ決勝でハル・シティに1-0で敗れたミドルズブラは、今夏ハックニーを放出する見込みだ。チャンピオンシップ残留が決まり、クラブは最終契約年の彼を売却して資金を得る方針である。
卓越した技術とボール保持時の冷静さから、彼は自国出身選手を求めるクラブの主要ターゲットだ。クラブは23歳の彼を残留させる可能性を現実的に見据え、市場が開くと同時に正式オファーが来る備えをしている。
プレミアリーグのクラブがハックニーに集まっている。
ハックニー獲得を狙うのはマンチェスター・ユナイテッドだけではない。クリスタル・パレスとトッテナムも数週間以内に正式に興味を示すとみられる。パレスは去就が不透明なウォートンの後継としてハックニーを検討していると報じられている。エバートンも名乗りを上げ、競争は激化している。
マンチェスター・ユナイテッドは中盤の再構築を目的としており、サンドロ・トナリやエリオット・アンダーソンといった即戦力候補と並行し、ハックニーを若く長期的なオプションと捉えている。
- Getty
移籍争いが激化しそう
イングランドの夏の移籍市場は6月15日にオープンする。ミドルズブラがオファーを受け入れる準備をしているため、ハックニーの去就は数週間以内に明確になる見込みだ。契約状況とプレミアリーグ各クラブの高い関心から、彼の移籍の可能性は高まっている。マンチェスター・ユナイテッドは新シーズン向けてチーム再編を進めているが、このMFを獲得するには複数のライバルクラブと競争しなければならない。