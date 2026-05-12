AFP
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドが、レアル・マドリードの「疎外された」MFフェデリコ・バルベルデの獲得を急ぐ。レアルはオーレリアン・チュアメニとの衝突でバルベルデに依然として「激怒」している。
マドリードの強豪が意外な獲得候補に
英紙『ザ・ミラー』によると、マンチェスター・ユナイテッドはレアル・マドリードの混乱に乗じ、バルベルデにオファーを検討している。371試合に出場した27歳は、練習中の乱闘でチームメイトを病院送りにし、突然追放された。 チュアメニとの衝突は深刻で、ウルグアイ人は脳震盪で病院へ。公式謝罪を行ったものの、クラブ内での信頼は回復していない。
- AFP
スペインの首都で緊張が高まっている
公の場で反省を示したにもかかわらず、レアル・マドリード首脳はチャンピオンズリーグ2度制したこの選手に「激怒」しているという。クラブのロッカールームは分裂しており、ベテラン選手はフランス人MFを支持。その結果、今夏バルベルデ放出を求める声が強まっている。マンチェスター・ユナイテッドは中盤刷新のため、この動きを注視している。 なお、ユナイテッドは当初チュアメニにも関心を示していたが、今回の騒動で彼への支持が高まったため、本人は移籍に消極的とみられる。
オールド・トラッフォードの中盤改革は続く
3度のスペイン制覇を狙うこの動きは、オールド・トラッフォードで進行中の広範な戦略の一部だ。クラブは主力の大量流出に備えている。カゼミーロはマンチェスターでのキャリアを終え、マヌエル・ウガルテも移籍金を得るために最高額を提示したクラブへ売却される見込みだ。 後任候補にはバルベルデのほか、アダム・ウォートン、エリオット・アンダーソン、カルロス・バレバなども挙がっており、来季に向けてより機動力のある中盤構築を目指す。
- Getty Images Sport
移籍には依然として大きな壁が残っている
バルベルデの獲得は容易ではない。2029年まで契約が残っており、レアル・マドリードは移籍金として8000万ポンド（1億800万ドル）超を要求するだろう。しかし、トップチームへの復帰が絶望的ななら、プレミアリーグでの再出発が最善の策になるかもしれない。