公の場で反省を示したにもかかわらず、レアル・マドリード首脳はチャンピオンズリーグ2度制したこの選手に「激怒」しているという。クラブのロッカールームは分裂しており、ベテラン選手はフランス人MFを支持。その結果、今夏バルベルデ放出を求める声が強まっている。マンチェスター・ユナイテッドは中盤刷新のため、この動きを注視している。 なお、ユナイテッドは当初チュアメニにも関心を示していたが、今回の騒動で彼への支持が高まったため、本人は移籍に消極的とみられる。