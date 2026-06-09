マンチェスター・ユナイテッドは新シーズンに向け、リーズのGKダーロウの獲得を検討している。35歳のダーロウは経験豊富な控えGKとして有力候補で、契約が今月で満了するためフリー移籍が可能だ。

リーズは残留を望むが、今夏の退団が濃厚だ。チャンピオンズリーグ出場クラブへの移籍は魅力的で、マンチェスター・ユナイテッドは競争に直面する可能性がある。