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マンチェスター・ユナイテッドが、リーズ・ユナイテッドのレギュラー選手を衝撃的な移籍で獲得へ。
ダーロウがユナイテッドの最有力候補に浮上
マンチェスター・ユナイテッドは新シーズンに向け、リーズのGKダーロウの獲得を検討している。35歳のダーロウは経験豊富な控えGKとして有力候補で、契約が今月で満了するためフリー移籍が可能だ。
リーズは残留を望むが、今夏の退団が濃厚だ。チャンピオンズリーグ出場クラブへの移籍は魅力的で、マンチェスター・ユナイテッドは競争に直面する可能性がある。
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ゴールキーパー陣の刷新が、ユナイテッドの夏の動向を左右する可能性がある
マンチェスター・ユナイテッドは、アルタイ・バイインディルとアンドレ・オナナの去就が不透明なため、夏の移籍市場でGK補強を検討している。予算の柔軟性を保ちつつ、ダーロウを候補に挙げている。
リーズで22試合5クリーンシート、27失点、セーブ率63/90を記録したダーロウが候補に挙がっている。
移籍金が不要なため、ユナイテッドは他のポジション補強に資金を回せる。
ユナイテッドは引き続きゴールキーパーの候補を検討している
報道によると、マンチェスター・ユナイテッドは今夏、GK陣を大幅刷新する方針だ。ダーロウはランメンスに経験と競争をもたらす候補とされ、ウルヴァーハンプトンのジョンストンも選択肢の一つ。クラブは競技面と財政面を総合的に判断しながら、候補を絞り込んでいる。
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移籍への関心が高まる中、決断の時が迫る
今月下旬にリーズとの契約が切れるダーロウの去就は、その後明確になる。関心を持つクラブが増え、経験豊富なGKを求めるクラブからオファーを受ける見込みだ。現GK陣の去就次第で、クラブの移籍市場での動きが決まる。